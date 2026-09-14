Giả danh lãnh đạo để 'xin' xe vi phạm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Xuân Chất lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế xe tải chạy tuyến đường dài để đưa ra thông tin gian dối. Chất tự xưng là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Công an hoặc Công an một số tỉnh, khẳng định bản thân có khả năng can thiệp, "xin" xe vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Chất (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Khi tài xế lưu thông trên đường bị lực lượng CSGT dừng kiểm tra và gọi điện nhờ hỗ trợ thì Chất sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đóng nhiều vai với chức vụ khác nhau gọi điện can thiệp việc xử lý vi phạm (nếu có) của tổ CSGT.

Thực tế, việc tổ CSGT xử lý như thế nào Chất không quan tâm, kể cả tài xế bị lập biên bản vi phạm hành chính thì ngay sau đó Chất vẫn yêu cầu tài xế chuyển tiền cho Chất để cảm ơn “người này, người kia”.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng, tài liệu liên quan. Bước đầu xác định, với thủ đoạn giả danh tinh vi này, Chất đã lừa đảo nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.