Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam (dấu X đỏ). Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

2 vụ án liên quan đến việc lợi dụng chính sách, thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội xảy ra tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng, thuộc dự án Khu nhà ở đô thị nằm trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam (phường Vĩnh Phúc) và Trần Trọng Đức, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina (phường Phúc Yên) đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT (dấu X đỏ). Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan An ninh điều tra cũng xác định Phạm Thị Thủy (sinh năm 1991, phường Vĩnh Phúc), nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cấu kết với Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT (phường Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Hương, kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh (phường Vĩnh Phúc), làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các tài liệu bị làm giả gồm giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện về thu nhập và hợp đồng lao động của người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Việc làm giả các giấy tờ nhằm tạo lập hồ sơ đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội, qua đó trục lợi từ những người có nhu cầu.