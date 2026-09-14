Lâm Đồng: Hai người phụ nữ đuối nước tại bãi biển Mũi Né

Người dân tích cực cứu nạn nhân. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện hai người phụ nữ đang tắm biển Hòn Rơm trong tình trạng đuối nước nên tri hô. Ngay lập tức, nhiều người dân chung quanh đã mang áo phao bơi ra biển để cứu và đưa nạn nhân vào bờ.

Tại đây, một người đã tử vong. Trong khi chờ xe cấp cứu, người còn lại được người dân sơ cứu tại chỗ, nhưng cũng không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, biển không có sóng quá lớn, nhưng mặt biển có một dòng chảy rút mạnh.

Cơ quan chức năng đã đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.