Lùi ngày xét xử tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Theo VTCNews, ngày 14/9, TAND Khu vực 4 - Vĩnh Long ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68/2026/HSST ngày 30/7/2026 đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992) người lái xe gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T thiệt mạng.

Trung là người bị Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Vĩnh Long truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Lý do hoãn phiên tòa là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa bận công tác khác nên cần thay đổi người tiến hành tố tụng.

Thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án sẽ là 7h30 ngày 29/9/2026 tại Hội trường số 1, trụ sở TAND Khu vực 4 - Vĩnh Long.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung. (Ảnh: Duy Khang/VTCNews)

Thông tin thêm trên tờ Tiền phong, trước đó, ngày 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại và luật sư bảo vệ đều vắng mặt. Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn xét xử.

Sau đó, TAND khu vực 4 quyết định đưa vụ án ra xét xử lại vào ngày 14/9 (nay hoãn đến ngày 29/9).

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77 đi trên Tỉnh lộ 901. Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là xã Vĩnh Xuân) Trung lái xe tránh xe bán tải đang dừng phía trước bên lấn sang lề trái.

Vừa lúc này, chiều đường ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N. điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển chở em L.M.N.

Do thấy xe ô tô tải lấn làn, X.N. thắng và dừng xe lại, còn Tr. chạy phía sau tới và va chạm xe của N. nên ngã ra đường. Tr. bị bánh trước xe của Trung chèn lên người bị thương tích nặng và tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án để điều tra với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết". Tiếp đó, gia đình nữ sinh Tr. khiếu nại nhưng đều bị bác, tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung không bị xử lý.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, sau đó ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu tự sát.

Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân liên quan việc xử lý vụ tai nạn trên, gồm: Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn;

Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.

Hải Vân (t/h)