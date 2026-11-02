Kết hợp giữa nghiên cứu khoa học với bảo tồn di sản

Năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc. Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám không chỉ gắn với truyền thống giáo dục, khoa cử và đào tạo nhân tài, mà còn trở thành biểu tượng tiêu biểu của đạo học Việt Nam, với những giá trị bền vững về hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức, đạo đức và trọng dụng hiền tài.

Công nghệ ánh sáng 3D mapping tạo sản phẩm du lịch đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử, tri ân các bậc tiền nhân, mà quan trọng hơn là khẳng định sức sống của những giá trị đã làm nên chiều sâu văn hiến Việt Nam và ý nghĩa của những giá trị ấy đối với tương lai đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, truyền thống đạo học cần được tiếp nối bằng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cống hiến và những chính sách phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám được Thành phố Hà Nội tổ chức.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 5 - 15/11/2026 với 11 sự kiện tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Chương trình do UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì; Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, VietNamshow và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Nổi bật là chương trình trải nghiệm “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức”, các triển lãm về lịch sử Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng, chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài”, cùng Hội thảo khoa học cấp quốc gia về di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam”, diễn ra tối 14/11/2026 tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Sự kết hợp giữa nghi lễ truyền thống, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, hình ảnh tư liệu và công nghệ hiện đại được kỳ vọng tạo nên cách tiếp cận mới, giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của di sản.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, lượng khách đến với di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám tăng 12%. Hoạt động của Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày càng gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám qua đó góp phần tôn vinh những giá trị trường tồn của đạo học Việt Nam, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước bằng tri thức, đạo đức và nhân tài.