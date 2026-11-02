Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám với 11 hoạt động văn hóa, khoa học

Quang cảnh họp báo.

Theo ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc. Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng tiêu biểu của đạo học Việt Nam, gắn với các giá trị hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức, đạo đức và trọng dụng hiền tài.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và sáng tạo nghệ thuật đương đại. Trong đó có chương trình trải nghiệm “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức”, các triển lãm về lịch sử Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng, chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài” và Hội thảo khoa học cấp quốc gia về di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước.

Khách du lịch tham quan di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là trải nghiệm Passport “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức”, diễn ra từ ngày 5 đến 12/11 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Lấy cảm hứng từ hành trình học tập và rèn luyện của các Giám sinh xưa, chương trình đưa khách tham quan khám phá lịch sử Quốc Tử Giám thông qua hệ thống nhiệm vụ và hoạt động tương tác tại di tích.

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện có nhiều hoạt động triển lãm, nghệ thuật và trải nghiệm như “Gặp gỡ hiền tài”, trưng bày “Quốc Tử Giám Thăng Long và truyền thống khoa bảng Sơn Tây”, chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài”, triển lãm “Tổ nghề và nhà nho nước Việt”, “Quốc Tử Giám Thăng Long” và triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”.

Đặc biệt, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước” diễn ra ngày 12/11 tại Hội trường Thành ủy Hà Nội. Hội thảo tập trung làm rõ vị trí, vai trò của Quốc Tử Giám đối với lịch sử giáo dục, khoa cử và văn hóa Việt Nam; đồng thời trao đổi các định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam”, diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11 tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình tái hiện hành trình lịch sử của Quốc Tử Giám, tôn vinh những giá trị của nền Quốc học Việt Nam và khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức, nhân tài trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Chương trình gồm phần Lễ và phần Hội, kết hợp nghi thức khai văn với nghệ thuật trình diễn, giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp sáng tạo sử dụng âm nhạc, hình ảnh tư liệu và các công nghệ trình diễn như 3D Mapping, ánh sáng laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus, Hoàng Hồng Ngọc, Quách Mai Thy, Ali Thục Phương cùng các đơn vị biểu diễn và học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và Hội nhập.