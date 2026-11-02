Jim Thorpe - thị trấn mang vẻ đẹp châu Âu giữa núi rừng Pennsylvania

Với dân số khoảng 5.000 người, Jim Thorpe là trung tâm hành chính của hạt Carbon, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách nhờ sự kết hợp giữa di sản công nghiệp lâu đời, cảnh quan thiên nhiên và không gian đô thị mang đậm dấu ấn châu Âu. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Lịch sử Jim Thorpe bắt đầu từ năm 1818, khi khu định cư này được thành lập với tên gọi Mauch Chunk. Tên gọi có nguồn gốc từ ngôn ngữ của người Lenape bản địa, thường được hiểu là “Nơi có gấu” hoặc “Núi Gấu”. (Ảnh: Ngọc Quang/ TTXVN)

Mùa Thu cũng là thời điểm Jim Thorpe đón lượng lớn khách du lịch. Lễ hội Fall Foliage Festival được tổ chức vào các dịp cuối tuần trong tháng 10, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và tham quan. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Jim Thorpe nổi tiếng với những con phố nhỏ lát đá, các tòa nhà kiến trúc Victoria có tuổi đời hàng trăm năm và những cửa hàng mang phong cách cổ điển. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Những công trình kiến trúc cổ tại Jim Thorpe được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp thị trấn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích lịch sử và kiến trúc. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tháp đồng hồ của Tòa án Hạt Carbon vươn cao giữa khu phố cổ Jim Thorpe, trở thành một trong những hình ảnh nhận diện quen thuộc của thị trấn. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nằm cách các đô thị lớn ở vùng Đông Bắc nước Mỹ không quá xa, Jim Thorpe là điểm đến phù hợp cho những chuyến tham quan ngắn ngày hoặc nghỉ dưỡng cuối tuần. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nhà ga lịch sử Jim Thorpe nằm gần khu phố cổ Broadway, là điểm kết nối giữa di sản đường sắt và hoạt động du lịch của thị trấn. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Dù là một thị trấn nhỏ, Jim Thorpe có đời sống văn hóa và nghệ thuật khá sôi động với nhiều phòng tranh, cửa hàng thủ công và các sự kiện cộng đồng được tổ chức trong năm. Những hoạt động này góp phần duy trì sức hút của địa phương ngoài mùa du lịch cao điểm. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Trong thời kỳ hoàng kim, Mauch Chunk trở thành một trong những cộng đồng công nghiệp giàu có của Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc và lịch sử, Jim Thorpe còn có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên với những dãy núi, dòng sông, thung lũng và các tuyến đường mòn dành cho hoạt động đi bộ, đạp xe. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc và lịch sử, Jim Thorpe còn có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nơi có những dãy núi, dòng sông, thung lũng và các tuyến đường mòn dành cho hoạt động đi bộ, đạp xe. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Vị trí gần sông Lehigh và nguồn than anthracite dồi dào trong khu vực đã tạo điều kiện để Mauch Chunk phát triển thành một trung tâm khai thác và vận chuyển than quan trọng trong thế kỷ XIX. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc và lịch sử, Jim Thorpe còn có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên với những dãy núi, dòng sông, thung lũng và các tuyến đường mòn dành cho hoạt động đi bộ, đạp xe. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Cầu tưởng niệm Jim Thorpe (Jim Thorpe Memorial Bridge) bắc qua sông Lehigh. Từ trên cầu, du khách có thể quan sát dòng sông, tuyến đường sắt và cảnh quan núi non đặc trưng của vùng Đông Bắc bang Pennsylvania. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Vào dịp Halloween (31/10), vẻ trầm mặc của thị trấn dường như có thêm một màu sắc khác. Những hình trang trí bí ngô, phù thủy, bộ xương và các vật dụng mang chủ đề ma quái gợi lên không khí lễ hội đặc trưng của người Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nằm trên sườn núi cao nhìn xuống khu trung tâm Jim Thorpe, nhà thờ St. Mark & St. John nổi bật với kiến trúc đá cổ kính theo phong cách Gothic Phục hưng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)