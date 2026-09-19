Không chỉ lượng sữa, thời điểm uống cũng ảnh hưởng đến khẩu vị của trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Sữa cung cấp protein, chất béo, canxi, vitamin D và nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, với trẻ đã bước vào giai đoạn ăn dặm và ăn thực phẩm đa dạng, sữa không nên thay thế các bữa ăn chính.

Đặc biệt, nếu trẻ thường xuyên uống lượng lớn sữa trước bữa ăn, trẻ có thể nhanh no và giảm hứng thú với cơm, thịt, cá, trứng, rau củ hay các thực phẩm giàu sắt khác. Vì vậy, bên cạnh lượng sữa, cha mẹ cũng cần chú ý đến thời điểm cho trẻ uống.

Trẻ cần bao nhiêu sữa mỗi ngày?

Theo Healthy Children, lượng sữa phù hợp phụ thuộc vào tuổi, chế độ ăn và nhu cầu dinh dưỡng của từng trẻ. Với trẻ 12-24 tháng, AAP đưa ra mức khoảng 473-710 ml sữa/ngày. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng nhấn mạnh trẻ trong độ tuổi này cần đa dạng các thực phẩm thuộc nhiều nhóm dinh dưỡng thay vì phụ thuộc vào sữa.

Theo AAP, trẻ 1-2 tuổi thường được khuyến nghị sữa nguyên chất, trừ trường hợp bác sĩ có chỉ định khác do nguy cơ hoặc tiền sử sức khỏe.

Với trẻ dưới 12 tháng, sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn là nguồn dinh dưỡng chính. Không nên dùng sữa bò như đồ uống thay thế sữa mẹ hoặc sữa công thức trước 12 tháng tuổi, vì sữa bò không đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở giai đoạn này.

Trẻ nên uống sữa thời điểm nào?

Với trẻ từ 1 tuổi, cha mẹ có thể cho con uống sữa vào các bữa ăn thay vì cho trẻ uống liên tục trong ngày. Theo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), với trẻ có thói quen phụ thuộc vào sữa, cha mẹ có thể cho trẻ uống sữa cùng bữa ăn và sau khi trẻ đã ăn một phần thức ăn đặc.

Cách sắp xếp này giúp trẻ không dùng sữa để lấp đầy bụng trước khi ăn. Chẳng hạn, thay vì cho trẻ uống một cốc sữa ngay trước bữa sáng, cha mẹ có thể cho trẻ ăn sáng trước hoặc uống sữa cùng bữa.

Sữa cũng không nên trở thành món ăn vặt được sử dụng bất cứ khi nào trẻ muốn. AAP khuyến nghị trẻ nhỏ nên có lịch ăn uống tương đối đều đặn, gồm các bữa chính và bữa phụ phù hợp với độ tuổi; nước là lựa chọn tốt để uống giữa các bữa.

Ngoài ra, sữa có thể khiến trẻ no nhanh do chứa năng lượng và protein. Khi uống quá nhiều, trẻ có thể không còn cảm giác đói vào giờ ăn, từ đó ăn ít các loại thực phẩm khác.

Theo CDC, trẻ 12-23 tháng cần chế độ ăn đa dạng, trong đó có khoảng 2 khẩu phần thực phẩm từ nhóm sữa mỗi ngày. Sữa bò có thể được đưa vào chế độ ăn từ 12 tháng nhưng không thay thế các nhóm thực phẩm khác. Uống quá nhiều sữa có thể khiến trẻ ít đói với những thực phẩm giàu dưỡng chất khác và có thể gây khó khăn cho việc hấp thu sắt.

Vì vậy, nếu trẻ thường xuyên bỏ bữa nhưng lại uống nhiều sữa, cha mẹ nên xem lại tổng lượng sữa trong ngày và thời điểm uống trước khi tìm cách ép trẻ ăn nhiều hơn.

Trẻ có thể được uống sữa trước giờ ngủ, nhưng không nhất thiết phải duy trì, đặc biệt khi trẻ đã lớn hơn. AAP khuyến cáo không nên sử dụng bình sữa để giúp trẻ ngủ vào ban đêm hoặc ngủ trưa. Với trẻ đã quen uống sữa để đi vào giấc ngủ, cha mẹ có thể từng bước thay đổi thói quen, xây dựng chuỗi hoạt động thư giãn như tắm, đánh răng, đọc sách rồi đi ngủ.

Việc cho trẻ cầm bình sữa khi ngủ cũng không có lợi cho sức khỏe răng miệng. Đặc biệt, trẻ không nên được đặt lên giường với bình sữa. Nếu trẻ khát giữa các bữa hoặc trước khi ngủ, nước lọc có thể là lựa chọn phù hợp hơn.