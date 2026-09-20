3 lợi ích đặc biệt của yến mạch với sức khỏe tuổi 60+

1. Yến mạch giàu chất xơ hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người sau tuổi 60

Nội dung 1. Yến mạch giàu chất xơ hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người sau tuổi 60 2. Bảo vệ hệ tim mạch và giảm cholesterol xấu 3. Tăng cường chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón 4. Cách dùng yến mạch có lợi cho sức khỏe người cao tuổi

Sau ngưỡng tuổi 60, sự suy giảm chức năng tế bào beta ở tuyến tụy cùng với hiện tượng kháng insulin khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn. Việc duy trì ăn yến mạch nguyên chất thường xuyên giúp ổn định chỉ số đường huyết và hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2 ở người lớn tuổi.

Yến mạch là loại tinh bột tốt có chỉ số đường huyết thấp (< 55) và có hàm lượng chất xơ hòa tan cao giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và hỗ trợ làm giảm cholesterol giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch ở người bệnh đái tháo đường.

Chất xơ hòa tan beta-glucan trong yến mạch khi vào dạ dày sẽ tạo thành một lớp gel nhầy bao phủ làm chậm quá trình tiêu hóa và phân giải tinh bột thành glucose. Nhờ cơ chế này, chỉ số đường huyết sau ăn không bị tăng đột ngột.

Yến mạch chứa dưỡng chất tốt cho đường ruột, đường huyết và tim mạch của người sau tuổi 60. Ảnh minh họa AI

Theo ThS.BS Nguyễn Thu Yên, chuyên gia Nội tiết - Đái tháo đường, tinh bột tốt có chỉ số đường huyết (GI) thấp, chứa loại đường được cơ thể tiêu hóa và hấp thu chậm. Chúng sẽ làm cho đường trong máu tăng từ từ và giảm cũng từ từ. Do đó giúp điều hòa đường huyết và duy trì mức năng lượng ổn định tốt cho cơ thể.

Trong số các tinh bột tốt làm tăng đường huyết ít và từ từ đồng thời có giá trị dinh dưỡng cao có ngũ cốc nguyên hạt bao gồm yến mạch.

2. Bảo vệ hệ tim mạch và giảm cholesterol xấu

Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người cao tuổi, thường xuất phát từ tình trạng xơ vữa động mạch do dư thừa mỡ máu.

Thực phẩm giàu chất xơ được chứng minh có lợi cho sức khỏe tim mạch như giảm huyết áp và viêm nhiễm. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo nên bổ sung thêm chất xơ trong chế độ ăn uống lành mạnh giúp cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc tim mạch, đột quỵ.

Chất xơ beta-glucan trong yến mạch có khả năng liên kết với axit mật (được tổng hợp từ cholesterol) trong ruột non và hỗ trợ đào thải chúng ra ngoài theo đường tiêu hóa. Quá trình này giúp hạ nồng độ cholesterol toàn phần và cholesterol xấu LDL tự nhiên mà không gây tác dụng phụ.

Ngoài ra, yến mạch còn chứa nhóm chất chống oxy hóa là venanthramides, có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu - nguyên nhân gây ra các mảng xơ vữa trong lòng mạch.

3. Tăng cường chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Nhu động ruột suy giảm cùng với thói quen ít vận động khiến tình trạng táo bón trở thành vấn đề phổ biến ở người trên 60 tuổi.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn yến mạch làm tăng và đa dạng hóa vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Chất xơ hòa tan trong yến mạch đóng vai trò là nguồn thức ăn dồi dào nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột. Sự phát triển của các lợi khuẩn giúp duy trì hàng rào sinh học bảo vệ đường ruột và nâng cao hệ miễn dịch.

Bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy, ăn yến mạch giúp cải thiện tính thấm của ruột. Đây là cách cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn.

4. Cách dùng yến mạch có lợi cho sức khỏe người cao tuổi

Ưu tiên các sản phẩm yến mạch nguyên chất, ít qua chế biến: Những loại này chứa một lượng lớn chất xơ và giữ lại được hợp chất chống oxy hóa cao hơn. Nên sử dụng các sản phẩm yến mạch cán dẹt hoặc cắt thép. Hạn chế các loại yến mạch ăn liền đóng gói sẵn chứa nhiều đường bổ sung, muối và hương liệu nhân tạo dễ gây tăng cân và tăng đường trong máu.

Ăn yến mạch kết hợp với thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh:Kết hợp ăn yến mạch với các thực phẩm giàu protein tốt (như trứng, sữa hạt, thịt băm...) và chất béo tốt (các loại hạt, hạnh nhân, óc chó...) để tạo nên bữa ăn cân bằng và giảm tình trạng mất cơ ở tuổi già.

Chế biến đúng cách: Nên nấu chín kỹ hoặc ngâm qua đêm để làm mềm chất xơ và uống đủ nước khi ăn yến mạch giúp tiêu hóa tốt hơn.