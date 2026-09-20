Cô gái Đồng Nai cao 1m52 yêu chàng trai Séc cao gần 2m, kể chuyện bi hài

Chuyện tình xuyên biên giới

Tháng 10/2024, trong chuyến du lịch Việt Nam, Lubos (30 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Séc) tìm cách kết bạn thông qua một ứng dụng hẹn hò. Lubos nói, anh thấy con gái Việt đẹp và cuốn hút nên muốn “thử vận may”.

Không ngờ, một cú “quẹt phải” tình cờ lại giúp anh nên duyên với Huyền Trang (32 tuổi, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai)- cô gái có chiều cao 1m52.

Trang và Lubos gặp nhau lần đầu vào một ngày đầy nắng. Cô ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, cách nói chuyện thật thà và ấm áp của chàng trai ngoại quốc.

Cặp đôi chênh nhau 42cm

Buổi hẹn đầu tiên kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Họ cùng đi ăn trưa, đi dạo, cảm giác gần gũi như đã quen từ lâu. Dù đã muộn, Lubos vẫn ngỏ ý mời Trang đi ăn đồ ngọt nhưng cô từ chối bởi dẫu sao, đây vẫn chỉ là lần đầu họ gặp gỡ.

Hai người vẫn giữ liên lạc sau đó. Trước khi trở ra miền Bắc du lịch cùng bạn bè, Lubos hẹn gặp Trang thêm 1, 2 lần. Và trước khi rời Việt Nam, anh hứa sẽ quay lại gặp cô vào dịp Giáng sinh, sau đó 2 tháng.

“Tôi chỉ nghe vậy chứ cũng không hy vọng nhiều. Lời nói gió bay, hơn nữa chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài lần…”, Trang kể.

Thế nhưng, Lubos đã giữ lời.

Đúng dịp Giáng sinh năm ấy, anh quay lại Việt Nam. Trang ra sân bay đón bạn trai với sự hồi hộp và xúc động. Chuyến thăm này chỉ kéo dài vài ngày nhưng đủ để Trang tin vào sự nghiêm túc và thật lòng của chàng trai Séc.

Trang nhận ra, mình đã rung động.

Cặp đôi tận hưởng cuộc sống chung ngọt ngào

“Sau này, tôi từng hỏi anh ‘chúng ta chính thức yêu nhau từ khi nào nhỉ?’. Câu trả lời của anh ấy khiến tôi nhớ mãi ‘lần gặp đầu tiên đối với anh đã là chính thức. Ngay từ cuộc gặp ấy, anh đã biết em chính là bến đỗ của cuộc đời anh’”, Trang kể.

Trang sống ở Đồng Nai, còn Lubos sống và làm việc ở New Zealand. Cặp đôi bước vào tháng ngày yêu xa nhưng khoảng cách địa lý không làm tình cảm của họ nhạt đi.

Sau đó gần 1 năm, theo lời ngỏ ý của Lubos, Trang sang New Zealand sống và làm việc cùng anh. Đến nay, cả hai vẫn đồng hành bên nhau tại Đảo Nam.

Tình yêu “đũa lệch”

Trang cao 1m52, trong khi Lubos cao tới 1m94. Hai người chênh nhau 42cm. Mỗi lần đứng cạnh nhau, sự khác biệt ấy trở thành tâm điểm chú ý.

Trang vốn không nghĩ sự chênh lệch chiều cao sẽ trở thành một “vấn đề” trong tình yêu, cho tới khi hai người bắt đầu sống chung. Hơn 1 năm bên nhau, họ gặp khá nhiều tình huống bi hài bắt nguồn từ sự chênh lệch này.

Video ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi

Trang thích chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhưng với cặp đôi có chiều cao chênh lệch tới 42cm, việc chụp một bức ảnh tưởng đơn giản đôi khi cũng cần đến… kỹ thuật.

Có lúc Trang phải ngồi xuống để căn góc, đứng trên một tảng đá hay bậc thang, còn Lubos thì phải khom lưng, cúi thấp người xuống thì mới chụp được tấm ảnh ưng ý.

Trong việc thể hiện tình cảm cũng vậy. Khi muốn ôm hôn nhau, Trang phải nhướn người, còn Lubos phải cúi thật sâu.

“Một người thì đau lưng, một người thì mỏi cổ nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc”, Trang chia sẻ.

Mỗi khi ra ngoài, sự chênh lệch chiều cao khiến họ nhận được những ánh nhìn tò mò.

Trang kể, có lúc hai người trông giống như người khổng lồ đi cùng người tí hon, thậm chí có người còn đùa rằng, Lubos giống phụ huynh đang dẫn con đi chơi.

Thay vì khó chịu, cặp đôi coi đó là điều đặc biệt thú vị trong mối quan hệ của hai người.

Căn nhà cũng được cặp đôi bài trí dựa trên chiều cao của cả hai. Đồ dùng Trang thường xuyên sử dụng được đặt ở những vị trí thấp, trong khi đồ của Lubos ở các kệ cao hơn.

Những thứ ở trên cao, nếu Lubos chỉ cần với tay là lấy được, anh sẽ lấy giúp bạn gái. Còn những món đồ ở tầm thấp, Trang có thể tự mình xử lý.

Họ biết cách dung hòa mọi thứ trong cuộc sống chung

Hai người dần hình thành một cách phân chia rất tự nhiên: người cao làm việc ở trên cao, người thấp đảm nhận những việc vừa tầm với mình.

Lubos khá am hiểu ẩm thực Việt Nam. Anh biết nấu bò kho, phở và cũng rất thích những món ăn Việt bạn gái nấu như bánh xèo, mực sa tế, cá kho, bún bò Nam Bộ...

Anh còn chủ động tìm hiểu văn hóa Việt Nam và chăm chỉ học tiếng Việt qua mạng xã hội.

“Có lần chúng tôi đi du lịch Phú Quốc, Lubos hào hứng mua hoa cúc và nải chuối chín tặng tôi. Anh không biết rằng ở Việt Nam, hai thứ này thường được sử dụng trong việc thờ cúng.

Tôi buồn cười nhưng cũng thấy thật dễ thương. Đó là một một bài học nhỏ về khác biệt văn hóa cho hai chúng tôi”, Trang chia sẻ.

Lobus thể hiện tình yêu qua những việc làm thường ngày như chăm sóc nhà cửa, làm vườn, đưa bạn gái đi ngăm cảnh, lắng nghe cô chia sẻ và ủng hộ công việc của cô…

Thế nhưng với Trang, những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy lại là chỗ dựa quan trọng khi cô rời xa gia đình đến một đất nước xa lạ sống cùng bạn trai.

Hiện tại, cặp đôi hài lòng với cuộc sống và công việc tại New Zealand. Họ đã lên kế hoạch cho tương lai như kết hôn, làm đám cưới, sinh con và trước khi bước vào giai đoạn đó, họ tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên nhau.

Ảnh và video: NVCC