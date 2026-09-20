5 tác dụng của việc xông hơi ngải cứu cho da mặt

Xông hơi mặt bằng ngải cứu là phương pháp giải phóng các hoạt chất của ngải cứu thông qua hơi nước, mang lại hiệu quả chăm sóc và dưỡng da.

Ngải cứu từ lâu đã được biết đến là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền với tính ấm, vị đắng và chứa nhiều tinh dầu có lợi. Khi áp dụng vào quy trình chăm sóc da thông qua phương pháp xông hơi, ngải cứu không chỉ tác động lên bề mặt da mà còn thẩm thấu sâu, mang lại những thay đổi tích cực.

1. Đào thải độc tố và làm sạch sâu lỗ chân lông

Tác dụng cơ bản và quan trọng nhất của xông hơi ngải cứu chính là khả năng làm sạch. Dưới tác động của hơi nhiệt, các lỗ chân lông sẽ giãn nở tự nhiên có tác dụng:

Loại bỏ bụi bẩn: Hơi nước mang theo tinh dầu ngải cứu giúp nhũ hóa bụi bẩn và bã nhờn tích tụ sâu trong lỗ chân lông.

Thanh lọc da: Quá trình đổ mồ hôi trong lúc xông giúp đẩy các độc tố ra ngoài, giúp làn da trở nên thanh khiết và nhẹ nhàng hơn.

Ngăn ngừa mụn: Việc giữ cho lỗ chân lông luôn thông thoáng là chìa khóa để ngăn chặn sự hình thành của mụn đầu đen và mụn cám.

Xông hơi mặt bằng ngải cứu là phương pháp giải phóng các hoạt chất của ngải cứu thông qua hơi nước.

2. Sát khuẩn, kháng viêm và hỗ trợ điều trị mụn

Trong tinh dầu ngải cứu chứa các hoạt chất có tính kháng khuẩn tự nhiên rất mạnh, có tác dụng:

Giảm viêm sưng: Đối với những làn da đang gặp vấn đề về mụn viêm hoặc dị ứng nhẹ, hơi nước ngải cứu giúp làm dịu các nốt đỏ và hỗ trợ đẩy cồi mụn nhanh hơn.

Phòng ngừa nhiễm trùng: Việc xông hơi giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại trên bề mặt da, tạo lớp màng bảo vệ tự nhiên cho da trước các tác động từ môi trường.

3. Thúc đẩy lưu thông máu và làm sáng da

Ngải cứu có đặc tính hoạt huyết rất tốt. Khi xông hơi mặt, nhiệt độ làm giãn nở các mao mạch dưới da, giúp dòng máu lưu thông mạnh mẽ hơn.

Cải thiện sắc tố: Sự gia tăng tuần hoàn máu giúp mang oxy và dưỡng chất đến nuôi dưỡng tế bào da, làm mờ dần các vết thâm nám và cải thiện tình trạng da xỉn màu.

Làn da hồng hào: Sau khi xông hơi ngải cứu, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy làn da trở nên hồng hào, rạng rỡ và có sức sống hơn rõ rệt.

4. Cấp ẩm và chống lão hóa

Trái với lo ngại xông hơi làm khô da, nếu thực hiện đúng cách, ngải cứu lại giúp cân bằng độ ẩm rất tốt:

Dưỡng ẩm tự nhiên: Tinh dầu trong ngải cứu giúp duy trì độ mềm mại cho lớp biểu bì.

Ngăn ngừa nếp nhăn: Việc kích thích lưu thông máu và trao đổi chất giúp tăng cường độ đàn hồi cho da, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn li ti.

Mặc dù xông hơi mặt bằng ngải cứu mang lại nhiều lợi ích, tần suất sử dụng cần được điều chỉnh tùy theo loại da.

5. Thư giãn tinh thần và giảm căng thẳng

Mùi thơm đặc trưng của ngải cứu có tác dụng an thần, giúp làm dịu hệ thần kinh trung ương, giúp:

Giảm stress: 10-15 phút xông hơi là khoảng thời gian lý tưởng để bạn trút bỏ những áp lực trong công việc, giúp tinh thần thư thái.

Cải thiện giấc ngủ: Sự thư giãn sau khi xông hơi mặt cũng góp phần giúp bạn đi vào giấc ngủ sâu và ngon hơn.

6. Hướng dẫn quy trình xông hơi ngải cứu

Chuẩn bị: Sử dụng một nắm lá ngải cứu tươi (hoặc khô), rửa sạch, đun sôi với khoảng 500ml nước tinh khiết trong 5-7 phút để tinh dầu tiết ra hết.

Nhiệt độ và khoảng cách: Không xông khi nước vừa sôi sùng sục, hãy để nước nguội bớt xuống khoảng 40-50℃ và giữ mặt cách bát nước từ 30-40cm để tránh bỏng nhiệt.

Thời gian: Chỉ nên xông từ 10-15 phút, vì xông quá lâu sẽ gây mất nước và làm da bị kích ứng.

Tần suất: Thực hiện đều đặn 1-2 lần mỗi tuần là đủ để làn da được tái tạo mà không bị quá tải.

Chăm sóc sau xông: Rửa lại mặt bằng nước mát để se khít lỗ chân lông, sau đó thoa kem dưỡng ẩm hoặc serum chứa các hoạt chất phục hồi như hyaluronic acid để khóa ẩm.

7. Những ai không nên xông ngải cứu

- Người có làn da đang bị viêm nhiễm nặng, vết thương hở hoặc mắc bệnh trứng cá đỏ (rosacea) cần tránh xông hơi nhiệt.

- Phụ nữ mang thai và người có bệnh lý tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.

Mặc dù xông hơi mặt bằng ngải cứu mang lại nhiều lợi ích, tần suất sử dụng cần được điều chỉnh tùy theo loại da và không thể thay thế các quy trình chăm sóc da thông thường hoặc các liệu trình y tế. Nếu xảy ra bất kỳ phản ứng phụ nào như tăng đỏ hoặc sưng tấy, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Theo suckhoedoisong.vn

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/5-tac-dung-cua-viec-xong-hoi-ngai-cuu-cho-da-mat-169260506190629227.htm