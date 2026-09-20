Cụ bà sống thọ 127 tuổi nhờ thói quen đơn giản bất ngờ, nhất cái số 1

Không áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay các phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ, cụ Điền Long Ngọc được cho là duy trì sức khỏe dẻo dai nhờ những thói quen rất đỗi đời thường trong suốt cuộc đời.

Sinh năm 1893 tại huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cụ Điền Long Ngọc từng được đưa vào danh sách "Top 10 người sống thọ nhất Trung Quốc" năm 2008.

Khi đã bước qua tuổi 100, cụ vẫn có thể tự đi lại, leo cầu thang, trồng rau và thường xuyên ra ngoài đi dạo. Theo chia sẻ từ người thân, thay vì tìm đến những phương pháp chăm sóc sức khỏe phức tạp, cụ duy trì một lối sống khá đơn giản. Trong đó, có 3 thói quen được gia đình cho rằng đã đồng hành cùng cụ trong suốt nhiều năm.

Cụ bà sống thọ 127 tuổi nhờ 3 thói quen giản dị, không cần ăn kiêng hay tập luyện khắc nghiệt.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ cụ Điền Long Ngọc đã quen với công việc đồng áng và cuộc sống lao động vất vả. Khi tuổi cao, cụ vẫn không thích ngồi một chỗ mà thường ra đồng làm việc hoặc đi bộ quanh làng.

Năm 2006, cụ chuyển lên sống tại thành phố nhưng vẫn giữ thói quen vận động. Cụ thường đi bộ quanh khu phố cổ Phượng Hoàng, vừa ngắm cảnh, trò chuyện với mọi người vừa tận hưởng không khí bên ngoài.Ngay cả khi đã ở tuổi rất cao, cụ vẫn cố gắng duy trì những hoạt động phù hợp với sức khỏe thay vì dành phần lớn thời gian để ngồi hoặc nằm nghỉ.

Theo các chuyên gia, duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, ở mức độ phù hợp với tuổi và tình trạng sức khỏe, có thể mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, chẳng hạn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, khả năng vận động và tinh thần.

Tuy nhiên, trường hợp của cụ Điền Long Ngọc không nên được xem là bằng chứng cho thấy một thói quen đơn lẻ có thể quyết định tuổi thọ. Tuổi thọ của mỗi người còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, môi trường sống, dinh dưỡng, điều kiện y tế và lối sống tổng thể.

Chế độ ăn của cụ Điền Long Ngọc lại vô cùng đơn giản. Người thân cho biết cụ thường duy trì thói quen chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày: bữa sáng khoảng 9h và bữa tối vào khoảng 17h. Đặc biệt mỗi bữa cụ chỉ ăn no khoảng 70%.

Thực phẩm yêu thích của cụ Điền chủ yếu là ngô, khoai lang, rau xanh, đậu nành và các loại ngũ cốc thô. Dù điều kiện sống về sau khá hơn, cụ vẫn ít ăn thịt cá. Cụ Điền cho rằng bản thân đã quen với "cơm rau đạm bạc" suốt cả đời nên không muốn thay đổi.

Ngoài ăn uống cụ bà lúc nào cũng vui tươi, cuộc đời của cụ Điền Long Ngọc lại trải qua không ít mất mát và biến cố. Chồng cùng nhiều người con của cụ đều qua đời từ sớm. Những năm cuối đời, cụ sống cùng người con nuôi và được gia đình chăm sóc tận tình, theo Sohu.

Theo người dân địa phương, cụ là người hòa đồng, thích trò chuyện và luôn giữ thái độ vui vẻ với mọi người xung quanh. Mỗi ngày, cụ thường đi dạo, gặp gỡ hàng xóm để cuộc sống thêm nhộn nhịp.

Điều đáng nói, các nhà khoa học cho rằng tinh thần lạc quan có thể tác động đến sức khỏe tổng thể thông qua việc giảm căng thẳng kéo dài, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.