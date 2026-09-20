Tin vui: Thêm 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền được đề xuất BHYT thanh toán

Bộ Y tế lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Dự thảo đề xuất mở rộng đáng kể danh mục thuốc được Quỹ BHYT thanh toán, đồng thời quy định cụ thể phạm vi, tỷ lệ và điều kiện chi trả đối với từng loại thuốc.

Dự kiến bổ sung 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Theo Bộ Y tế, danh mục hiện hành được thực hiện theo Thông tư 05/2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, gồm 229 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 349 vị thuốc cổ truyền.

Tại dự thảo mới, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến tăng lên 358 mục, bổ sung 129 mục so với danh mục hiện hành. Trong khi đó, danh mục dược liệu gồm 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền hiện nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: BV Y học cổ truyền Trung ương

Một điểm mới đáng chú ý là Bộ Y tế đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Đây là nhóm thuốc có cả thành phần của y học hiện đại và thành phần có nguồn gốc dược liệu.

Một số thuốc quen thuộc cũng được đề xuất đưa vào phạm vi thanh toán với các chỉ định cụ thể. Ginkgo biloba (bạch quả) dự kiến được thanh toán trong một số trường hợp như đau do viêm động mạch, rối loạn thị giác do bệnh võng mạc tiểu đường, chóng mặt, ù tai, giảm thính lực và một số rối loạn tuần hoàn.

Silymarin, hoạt chất chiết xuất từ cây kế sữa, được đề xuất thanh toán tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản. Curcumin, hoạt chất có nguồn gốc từ nghệ, dự kiến được thanh toán trong điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng không xuất huyết hoặc thủng.

Quy định cụ thể tỷ lệ, điều kiện thanh toán

Theo dự thảo, việc bổ sung thuốc không đồng nghĩa tất cả các thuốc đều được Quỹ BHYT thanh toán trong mọi trường hợp. Phạm vi chi trả được thiết kế theo từng thuốc, gắn với cơ sở khám chữa bệnh, chỉ định điều trị, tỷ lệ hoặc thời gian sử dụng.

Đơn cử, với Panax notoginseng saponins, nhóm hoạt chất chiết xuất từ tam thất, Quỹ BHYT dự kiến thanh toán 50% tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản trong một số trường hợp như đột quỵ giai đoạn cấp, sau chấn thương sọ não hoặc sau phẫu thuật thần kinh.

Dự thảo cũng bổ sung đường dùng "tiêm" trong quy định thanh toán thuốc BHYT. Phạm vi này bao gồm tiêm bắp, dưới da, trong da, tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm nội khớp, nội nhãn, nội dịch kính, vào các khoang của cơ thể và tiêm vào huyệt.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 195 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, với tổng chi hơn 160.000 tỷ đồng. Thuốc chiếm hơn 31% tổng chi của Quỹ BHYT, song tỷ trọng chi cho thuốc y học cổ truyền mới khoảng 5,4%; tổng chi cho lĩnh vực y học cổ truyền khoảng 3,3%.

Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ BHYT đã vượt 97% dân số trong quý I/2026. Mức bao phủ này tạo nền tảng tài chính quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận y học cổ truyền, nhất là tại tuyến xã và hệ thống y tế cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết mạng lưới khám chữa bệnh y học cổ truyền tiếp tục được củng cố. Hiện cả nước có 5 bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ và các bộ, ngành, 61 bệnh viện tuyến tỉnh cùng 10 bệnh viện tư nhân.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu đánh giá toàn diện thực trạng khám chữa bệnh BHYT trong lĩnh vực y dược cổ truyền, nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT. Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cũng cần được tăng cường, nhằm giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ an toàn, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đợt điều chỉnh danh mục lần này không chỉ tập trung vào y học cổ truyền. Bộ Y tế cũng dự kiến ban hành danh mục 84 dược phẩm mới thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư có chi phí cao.

Nếu được thông qua, các đề xuất sẽ mở rộng phạm vi thuốc BHYT thanh toán, song quyền lợi cụ thể của người bệnh vẫn phụ thuộc vào chỉ định, cơ sở khám chữa bệnh, tỷ lệ và điều kiện thanh toán được quy định đối với từng thuốc.