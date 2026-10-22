Tránh lãng phí nguồn lực công

• P.V: Thưa ông, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Ba Đồn đã rà soát, tiếp nhận và xác định phương án quản lý đối với tài sản công dôi dư như thế nào? Quy mô nguồn lực này ra sao?

- Ông Trần Thanh Hưng: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước. UBND phường đã tập trung rà soát hiện trạng, kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ và xác định phương án quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất được chuyển giao về địa phương. Qua rà soát, có 7 cơ sở nhà, đất dôi dư được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường quản lý, khai thác với mục đích cho thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất), với tổng diện tích đất 24.695m², tổng diện tích sàn sử dụng 4.272m².

Trên cơ sở đánh giá thực tế, ngày 9/10/2026, UBND phường đã phê duyệt phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, từng bước đưa tài sản vào sử dụng hiệu quả, hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không hết công năng.

Việc quản lý tài sản công dôi dư gắn với khai thác hiệu quả, biến nguồn lực sẵn có thành động lực phục vụ phát triển của phường Ba Đồn - Ảnh: H.L

• P.V: Căn cứ để phường lựa chọn phương án cho thuê đối với 7 cơ sở nhà, đất này là gì, thưa ông?

- Ông Trần Thanh Hưng: Qua rà soát, các công trình cơ bản vẫn còn khả năng sử dụng, mặc dù một số hạng mục đã xuống cấp theo thời gian và cần được vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa. Nhiều cơ sở có vị trí thuận lợi, nằm trên các tuyến đường lớn như Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Lâm Úy, Chu Văn An, có khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Vì vậy, phương án cho thuê được xác định trên cơ sở hiện trạng công trình, vị trí, khả năng khai thác và nhu cầu sử dụng và các quy định pháp luật. Việc khai thác không chỉ hướng đến tạo nguồn thu mà còn góp phần đưa nhà, đất vào sử dụng, phát huy giá trị tài sản công.

Tuy nhiên, mỗi cơ sở có đặc điểm riêng. Trong quá trình thực hiện, phường sẽ tiếp tục rà soát, tính toán phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả khai thác trước mắt và nhu cầu sử dụng lâu dài, nhất là đối với những cơ sở có khả năng phục vụ mục đích công ích.

• P.V: Phường sẽ thực hiện những cơ chế nào để bảo đảm quá trình cho thuê tài sản công công khai, minh bạch, đúng quy định và mang lại hiệu quả thực chất?

- Ông Trần Thanh Hưng: Trước hết, phải thực hiện đúng quy định pháp luật trong toàn bộ quá trình quản lý và khai thác tài sản công, từ hoàn thiện hồ sơ, xác định giá thuê đến công khai thông tin và lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê.

UBND phường đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường trực tiếp quản lý, bảo vệ và tổ chức khai thác các cơ sở được giao; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, xác định giá thuê theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng tài sản, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng, thu đúng, thu đủ và nộp các khoản thu vào ngân sách địa phương theo quy định.

UBND phường cũng sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Quan điểm xuyên suốt là không để tài sản công bị lấn chiếm, thất thoát, sử dụng sai mục đích hoặc tiếp tục xuống cấp do thiếu trách nhiệm quản lý.

• P.V: Thưa ông, từ việc khai thác 7 cơ sở nhà, đất dôi dư, phường kỳ vọng gì trong việc phát huy nguồn lực tài sản công phục vụ phát triển kinh tế-xã hội?

- Ông Trần Thanh Hưng: Chúng tôi xác định tài sản công dôi dư không chỉ cần được quản lý an toàn mà còn phải được khai thác phù hợp để phát huy giá trị. Khi các cơ sở nhà, đất được đưa vào sử dụng đúng mục đích, địa phương có thể tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có, tạo nguồn thu và góp phần đáp ứng nhu cầu mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mặt khác, việc khai thác hiệu quả còn giúp hạn chế chi phí phát sinh do tài sản bỏ trống, xuống cấp; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận cơ sở vật chất phù hợp, qua đó đóng góp vào hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Thời gian tới, phường sẽ tập trung tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả.

Mục tiêu cuối cùng là chuyển từ quản lý tài sản đơn thuần sang quản lý gắn với khai thác hiệu quả, biến nguồn lực sẵn có thành động lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của phường Ba Đồn.

• P.V: Xin cảm ơn ông!

Hương Lê (thực hiện)