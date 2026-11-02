Thành phố Bắc Ninh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các dự án, công trình, nhà, đất tồn đọng

Siết trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 12241/UBND-NC ngày 30/10/2026 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các dự án, công trình, nhà, đất tồn đọng.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Văn bản số 23-CV/BCĐ ngày 26/10/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố về thực hiện Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tháng 9/2026.

Trụ sở UBND thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Đỗ Anh

Theo đó, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định và giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, Thanh tra thành phố Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và các giải pháp phòng ngừa; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố Bắc Ninh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền.

Sở Nội vụ được giao rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác, kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu. Sở Tài chính rà soát các quy định về quản lý ngân sách, đầu tư công, mua sắm công, quản lý, sử dụng tài sản công cùng các tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu công.

Cùng với đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, bảo đảm thống nhất, đồng bộ của các quy chế, quy định được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với việc hoàn thiện các quy định nội bộ, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp hoặc gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương rà soát hệ thống văn bản; tổng hợp những bất cập, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Các cơ quan chuyên môn phải xác định cụ thể nội dung bất cập, căn cứ pháp lý và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Làm rõ trách nhiệm đối với dự án chậm tiến độ, nhà đất sử dụng kém hiệu quả

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 12241/UBND-NC là yêu cầu rà soát, phân loại, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Theo phân công, Sở Tài chính chủ trì tổng hợp danh mục các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn thành phố; phối hợp với các cơ quan liên quan phân loại, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Văn bản số 12241/UBND-NC do Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh Ngô Văn Luyến ký ngày 30/10/2026.

Đáng chú ý, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, trong đó nhấn mạnh Kết luận số 437/KL-TTCP ngày 17/7/2026 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 14/8/2026 của UBND thành phố và các kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tham mưu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả.

Đối với các dự án, công trình thuộc lĩnh vực quản lý, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, đánh giá, xác định nguyên nhân chậm tiến độ, những vướng mắc về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng và đề xuất phương án tháo gỡ, xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng; hướng dẫn xử lý các vấn đề về hồ sơ pháp lý và hiện trạng sử dụng đất.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền chuyển giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm rà soát, xây dựng phương án quản lý, khai thác, xử lý cụ thể, không để tài sản bỏ trống, xuống cấp, thất thoát, lãng phí.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các dự án, công trình tồn đọng và cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Việc rà soát phải gắn với kiểm tra thực tế, xác định rõ hiện trạng, nguyên nhân, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý; đồng thời phối hợp thực hiện bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nhà, đất theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị liên quan cũng phải rà soát từng dự án, công trình được giao quản lý; báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện, nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất phương án xử lý cụ thể.

UBND thành phố Bắc Ninh đặt thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý trong năm 2026. Trong đó, ưu tiên hoàn thành việc thống kê, phân loại, xác định phương án xử lý đối với các dự án, công trình chưa được rà soát và các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa đưa vào khai thác, sử dụng.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện; không báo cáo chung chung, hình thức.

Theo yêu cầu, kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gửi Thanh tra thành phố Bắc Ninh trước ngày 31/10/2026; kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/12/2026; kết quả rà soát, xử lý các dự án, công trình và cơ sở nhà, đất dôi dư gửi Sở Tài chính trước ngày 10/12/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Bắc Ninh.

Thanh tra thành phố Bắc Ninh, Sở Tư pháp và Sở Tài chính được giao đôn đốc, tổng hợp kết quả theo nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.