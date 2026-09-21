Trắng đêm canh chuột 'quý tộc'!

Hàng nghìn cây sâm bị chuột cắn phá.

- Ui, chuột mà chọn “thực đơn cao cấp” nhỉ!

- Từ giữa tháng 8 đến nay, chuột núi xuất hiện tại các vườn sâm ở xã Măng Ri và Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cắn phá cả thân, lá lẫn củ sâm Ngọc Linh. Riêng xã Măng Ri có khoảng 300 hộ bị ảnh hưởng, khoảng 7.500 cây sâm từ 1 đến 10 năm tuổi bị thiệt hại. Tại xã Tu Mơ Rông, thống kê bước đầu có thêm khoảng 1.000 cây bị chuột cắn phá. Theo địa phương, chuột phá nhiều nhất vào thời điểm mùa quả sâm chín, khoảng đầu tháng 9, nhưng cách chuột “chọn món” khiến người dân phải đau đầu. Có cây bị cắn gãy thân, lá nằm bẹp trên luống; có củ bị đào bới, cắn nham nhở; có trường hợp chuột còn tha củ và thân sâm đến gốc cây. Vì thường xuyên ăn sâm Ngọc Linh, người dân vùng trồng sâm còn gọi vui đây là “chuột quý tộc”.

- Nhẩm sơ giá của những bữa ăn của “chuột quý tộc” bao nhiêu vậy Tư?

- Tính ra cái giá khá “chát” đó NXD. Tổng thiệt hại sơ bộ tại xã Măng Ri ước tính khoảng 3-4 tỷ đồng. Bà con thì từ chỗ sáng lên vườn, chiều về nhà, nay phải thay nhau ở lại canh. Có gia đình mỗi đêm ít nhất hai lần cầm đèn pin đi vào các luống sâm xua chuột. Có đêm còn bắt được 3 con đang phá sâm. Trước mắt, địa phương đang vận động người dân tăng cường bảo vệ vườn sâm bằng cách trực đêm, đặt bẫy, dùng ni-lông che chắn các luống sâm để hạn chế chuột phá hoại.

- Vậy xem ra từ nay người trồng sâm không chỉ chăm cây lớn, cây khỏe mà còn phải… giữ cây khỏi chuột. Đúng là ở vùng sâm, muốn có được một củ sâm quý, có khi người trồng phải thức cùng… chuột!