Không quân Sri Lanka đưa các nhà sư lên máy bay để… cầu mưa

Ba nhà sư đã tụng kinh cầu nguyện trong chuyến bay vào tối 19-9 để khẩn cầu các vị thần chấm dứt đợt hạn hán tại Sri Lanka. Ảnh: Không quân Sri Lanka

Ba nhà sư khoác áo cà sa màu vàng nghệ đã tụng kinh cầu nguyện trong chuyến bay vào tối 19-9 để khẩn cầu các vị thần chấm dứt đợt hạn hán, trong khi các quân nhân thuộc Không quân Sri Lanka rưới nước thánh từ những chai nhựa loại 5 lít xuống các khu vực bên dưới.

Một quan chức Không quân Sri Lanka nói với hãng tin AFP rằng các nhà sư được đưa lên máy bay Y-12. “Trong lúc đất nước đang đối mặt với những khó khăn do thời tiết khô hạn, chiếc máy bay... đã cất cánh thực hiện một hành động mang tính biểu tượng của lòng từ bi”, Không quân Sri Lanka cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Cục Khí tượng Sri Lanka cảnh báo rằng hạn hán nghiêm trọng và mưa lớn đều có khả năng xảy ra tại quốc gia có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp này trong thời gian còn lại của năm, trong bối cảnh Sri Lanka đang phải đối mặt với hiện tượng khí hậu El Nino “tồi tệ nhất”.

Tại Yala, công viên động vật hoang dã lớn nhất Sri Lanka nằm ở phía Đông Nam, hai trong số sáu khu vực tham quan đã phải đóng cửa đối với du khách do tình trạng hạn hán.

Các chuyên gia khí tượng dự báo tình trạng khô hạn hiện nay sẽ nhường chỗ cho những đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 9 đến tháng 12. Tuy nhiên, sau những đợt mưa đó, dự kiến ​​sẽ lại xuất hiện tình trạng hạn hán kéo dài vào đầu năm sau.

Theo các quan chức, mực nước tại các hồ chứa - bao gồm những hồ cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện - hiện chỉ đạt khoảng 50% công suất. Mức này vẫn khả quan hơn so với những năm trước, nhưng có những lo ngại về việc tình trạng hạn hán sẽ trở nên trầm trọng hơn vào năm tới như dự báo.

Công ty Điện lực Sri Lanka trước đây cũng từng tổ chức các nghi lễ tôn giáo để cầu mưa khi mực nước tại các hồ chứa thủy điện xuống thấp.

Theo AFP