Ai Cập phát hiện nhiều ngôi mộ cổ độc đáo và doanh trại La Mã tại vùng châu thổ sông Nile

Trao đổi với báo giới, Tổng Thư ký Hội đồng Tối cao về Cổ vật Ai Cập, Tiến sĩ Hisham El-Leithy, cho biết phát hiện này bổ sung tư liệu quan trọng về lịch sử khu vực, đặc biệt trong bối cảnh các ngôi mộ kiểu này khá hiếm tại vùng châu thổ sông Nile do đặc điểm thổ nhưỡng chủ yếu là đất sét.

Ông El-Leithy nhận định phát hiện sẽ góp phần giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về tập tục mai táng và quá trình phát triển của các tập tục này tại khu vực phía Đông châu thổ sông Nile qua những thời kỳ lịch sử khác nhau.

Các nhà khảo cổ làm việc bên trong lăng mộ Shedsu-Djehuty tại Draa Abul Naga, Luxor, Ai Cập, ngày 18/4/2019 (hình minh họa). Ảnh: AFP/ TTXVN

Các hiện vật khảo cổ cho thấy những ngôi mộ có niên đại từ cuối thời kỳ Tân Vương quốc và tiếp tục được sử dụng trong thời kỳ Hậu nguyên. Điều này phản ánh hoạt động mai táng tại địa điểm này được duy trì qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Các ngôi mộ được chia thành hai loại hình kiến trúc. Các ngôi mộ được chia thành hai kiểu kiến trúc. Kiểu thứ nhất có một cầu thang dẫn xuống một gian phòng, bên trong có các hốc để đặt thi hài. Kiểu thứ hai gồm một giếng mộ hình chữ nhật, từ đó dẫn vào hai gian phòng chôn cất.

Theo ông El-Leithy, việc phát hiện dấu tích doanh trại La Mã nằm phía trên các ngôi mộ cho thấy khu vực Tell el-Yahudiya tiếp tục được sử dụng trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, đồng thời phản ánh tầm quan trọng chiến lược của địa điểm này qua thời gian.