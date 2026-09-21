NASA công bố những hình ảnh đầu tiên từ 'siêu mắt thần' 4 tỷ USD

Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa đạt được cột mốc quan trọng trong sứ mệnh khám phá vũ trụ, khi siêu kính viễn vọng Nancy Grace Roman chính thức ghi nhận những hình ảnh đầu tiên.

Các hình ảnh này được chụp lại bởi Wide Field Instrument - thiết bị quan trọng nhất của kính viễn vọng này. Cụm camera hồng ngoại có độ phân giải lên tới 300 megapixel của thiết bị đã được kích hoạt thành công để bắt đầu chuỗi kiểm tra kỹ thuật ngoài không gian.

Những hình ảnh đầu tiên từ siêu kính viễn vọng Nancy Grace Roman được NASA công bố. Ảnh: NASA

Trong các hình ảnh thử nghiệm được công bố, những ngôi sao xa xôi hiện lên dưới dạng các vòng tròn nhạt mờ có màu xanh lá, màu vàng và màu xanh dương trên nền tối.

Các nhà khoa học giải thích rằng vẻ ngoài giống như những chiếc bánh donut này hoàn toàn nằm trong dự tính. Do cụm cảm biến vẫn nằm ở vị trí ban đầu từ lúc phóng và hệ thống quang học chưa được căn chỉnh hay lấy nét, ánh sáng bị phân tán ra hàng nghìn điểm ảnh trước khi hội tụ thành các đốm sáng sắc nét trong thời gian tới.

Để thu được những hình ảnh thử nghiệm này, đội ngũ kỹ sư tại Trái Đất đã phải thực hiện quy trình chuẩn bị vô cùng nghiêm ngặt đối với Nancy Grace Roman. Sau khi rời Trái Đất vào cuối tháng 8, siêu kính viễn vọng này đã trải qua 10 ngày sấy khô thiết bị để loại bỏ hơi nước cùng các hóa chất tồn dư.

Tiếp đó, các bộ phận sưởi ấm được tắt đi để hạ nhiệt độ toàn bộ 18 cảm biến hồng ngoại từ -65 độ C xuống mức nhiệt độ vận hành là -183 độ C, giúp triệt tiêu hoàn toàn sự nhiễu nhiệt từ chính thiết bị.

Mỗi bức ảnh do cụm camera 300 megapixel được Nancy Grace Roman ghi lại sẽ bao phủ một vùng bầu trời rộng lớn hơn cả đường kính Trái Đất nhìn thấy ở Mặt Trăng.

Dù sở hữu tầm quan sát rộng gấp khoảng 100 lần so với kính viễn vọng huyền thoại Hubble, thiết bị này vẫn duy trì được độ sắc nét tương đương. Ước tính khi bước vào giai đoạn vận hành chính thức, Nancy Grace Roman sẽ gửi về Trái Đất khoảng 1,4 terabyte dữ liệu mỗi ngày.

Song song với camera chính, NASA cũng thử nghiệm thành công công cụ thứ hai mang tên Coronagraph. Đây là một hệ thống phức tạp gồm các thấu kính, mặt nạ, cảm biến và gương biến dạng có khả năng ngăn chặn ánh sáng chói lọi từ các ngôi sao mẹ.

Nhờ đó, các nhà thiên văn học có thể quan sát trực tiếp những hành tinh mờ nhạt đang quay quanh các ngôi sao này mà không bị hào quang của sao mẹ làm lóa mắt.

Hình minh họa siêu kính viễn vọng Nancy Grace Roman. Nguồn: Trung tâm Trực quan hóa Khoa học thuộc Trung tâm Bay Không gian Goddard của NASA

Hiện tại, siêu kính viễn vọng Nancy Grace Roman đang tiếp tục hành trình di chuyển đến điểm Lagrange thứ hai, nằm cách Trái Đất khoảng 1,5 triệu km.

Đáng chú ý, nhờ quy trình phóng chính xác cùng việc thực hiện hoàn hảo các nghiệm pháp điều chỉnh quỹ đạo, NASA thông báo lượng nhiên liệu còn lại có thể giúp "siêu mắt thần" này kéo dài thời gian hoạt động từ 10 năm lên tới 22 năm.

Sau khi hoàn tất quá trình hiệu chỉnh và lấy nét trong vài tháng tới, thiết bị sẽ sẵn sàng giải quyết những câu hỏi hóc húa nhất của ngành thiên văn học như bản chất của vật chất tối, năng lượng tối, sự mở rộng của vũ trụ cũng như tìm kiếm các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời.

Các bức ảnh khoa học sắc nét đầu tiên từ siêu kính viễn vọng Nancy Grace Roman dự kiến sẽ được NASA chính thức công bố vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.