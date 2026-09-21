Thông báo tìm bị hại liên quan vụ án mua bán sâm Ngọc Linh giả

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 805/QĐ-CSKT-Đ4 ngày 25/8/2026.

Theo kết quả điều tra bước đầu, bị can Lê Thị Thanh Hằng, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa và Lê Thanh Hậu, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook như “HẰNG LÊ Sâm Ngọc Linh”, “Hằng lép2”, “Thanh hậu sâm ngọc linh” và một số tài khoản khác để quảng cáo, tư vấn, kinh doanh các sản phẩm từ sâm.

Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đặt mua sâm có hình thái tương đồng với Sâm Lai Châu, sau đó quảng cáo, tư vấn và cam kết với khách hàng đây là Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum để bán nhằm thu lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại là những cá nhân đã mua sâm và các sản phẩm từ sâm của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu thông qua các tài khoản mạng xã hội do các đối tượng sử dụng để quảng cáo, tư vấn và bán sản phẩm.

Lê Thị Thanh Hằng bị khởi tố tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các cá nhân đã mua sản phẩm, có liên quan đến vụ án đề nghị chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa có địa chỉ số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc đồng chí Lê Xuân Quỳnh, Điều tra viên, số điện thoại 0949.435.689 để cung cấp thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết, góp phần phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi để những người đã mua sâm, sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật ong của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu biết và chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.