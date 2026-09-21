Nhật Bản đang vật lộn với 'các vụ nhìn thấy gấu'

Theo báo Nihon Keizai Shimbun và các nguồn tin khác ngày 21/9, vào khoảng 8h30 tối ngày 19/9 (theo giờ địa phương), một con gấu cao khoảng 1m đã trèo lên một chiếc thuyền đánh cá ngừ đang neo đậu bằng thang lên xuống tại một cảng ở thành phố Shiogama, tỉnh Miyagi.

Con gấu nán lại và đi lang thang bên trong con tàu hơn bốn tiếng đồng hồ trước khi nhảy xuống biển ngay sau 1 giờ sáng ngày 20/9. Ba thành viên thủy thủ đoàn trên tàu lúc đó đã trốn trong một cabin có cửa khóa được. Con gấu biến mất sau khi được phát hiện ở một khu vực cỏ dọc bờ biển cách cảng khoảng 1 km về phía Đông Bắc.

Cảnh sát địa phương và chính quyền địa phương tin rằng rất có thể đó là con gấu đã được nhìn thấy gần cảng từ ngày 18/9, và hiện đang tìm kiếm tung tích của con gấu đã bơi từ bến tàu ra biển.

Gần đây tại Nhật Bản, số vụ gấu xuất hiện không chỉ ở khu dân cư mà còn ở các trung tâm đô thị và vùng ven biển đang gia tăng mạnh do các yếu tố như thiếu lương thực. Năm ngoái, số người bị tấn công do gấu đã đạt mức cao kỷ lục là 238 người (13 người chết), và tính đến cuối tháng 7 năm nay, đã có 53 người (6 người chết) bị ảnh hưởng.