Giải Nobel 2026 tăng tiền thưởng cho mỗi hạng mục

Huy chương Nobel. Ảnh: Forbe

Mùa giải Nobel 2026 sắp mở màn

Quỹ Nobel quyết định, giá trị giải thưởng Nobel năm 2026 sẽ là 12 triệu SEK (gần 32 tỷ đồng) cho mỗi hạng mục giải, thể hiện mức tăng 1 triệu SEK cho mỗi hạng mục giải so với những năm trước.

Giám đốc điều hành của Quỹ Nobel Hanna Stjarne cho biết, năm nay kỷ niệm 125 năm giải Nobel. Bằng việc tăng giá trị giải thưởng, Quỹ Nobel khẳng định tầm quan trọng lâu dài của giải Nobel và đảm bảo giá trị tài chính của giải thưởng sẽ giữ nguyên theo thời gian.

Trang web của giải thưởng Nobel dẫn giải, khi giải Nobel đầu tiên diễn ra năm 1901, mỗi hạng mục giải thưởng có giá trị 150.782 SEK.

Sau đó, giá trị giải thưởng điều chỉnh nhiều nhiều lần. Nhưng đáng chú ý, năm 2012, giải Nobel giảm từ 10 triệu SEK xuống còn 8 triệu SEK, cùng thời điểm khởi xướng chương trình rộng hơn nhằm tăng cường tài chính cho Quỹ Nobel. Kể từ đó, giá trị giải thưởng tăng lên ba lần. Hiện nay, vào năm 2026, giải thưởng tăng lên 12 triệu SEK.

Các chủ nhân Giải Nobel năm 2026 sẽ lần lượt được gọi tên, từ ngày 5 - 12/10 tới. Giải Nobel Y sinh sẽ công bố đầu tiên, tiếp sau là giải Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình. Giải Nobel Kinh tế sẽ khép lại mùa công bố năm nay vào ngày 12/10.

“Đối thoại Giải Nobel” 2026

Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã vượt ra khỏi vai trò chỉ là công cụ nghiên cứu khoa học, làm thay đổi cách thức khám phá, tốc độ nghiên cứu, cấu trúc hợp tác và thậm chí cả tiêu chuẩn thẩm định.

Đồng thời, AI đang thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong toàn xã hội, bao gồm giáo dục, công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, lao động và chính sách công, hứa hẹn sẽ định hình lại cách chúng ta sống.

Mặc dù AI mở rộng đáng kể khả năng của khoa học, công nghệ này cũng đặt ra loạt câu hỏi về độ tin cậy của dữ liệu, tính minh bạch của thuật toán, bản chất độc quyền của công nghệ AI và vai trò của sự phán đoán và sáng tạo của con người, cùng với tác động rộng lớn hơn của sự thay đổi công nghệ đối với xã hội.

Bởi vậy, Đối thoại Giải Nobel năm 2026 tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 20/9 vừa qua xem xét việc AI làm thay đổi tương lai của khoa học như thế nào và khám phá ý nghĩa của thay đổi này đối với khả năng phát triển giải pháp khoa học cho thách thức cấp bách mà thế giới đang phải đối mặt.

Bằng cách quy tụ các nhà đoạt giải Nobel, học giả và chuyên gia hàng đầu, “Đối thoại Giải Nobel” năm nay nhằm định hình câu hỏi tiếp theo cho khoa học và giúp vạch ra những hướng đi tiếp theo cho xã hội. Đông đảo sinh viên, giảng viên khoa học, nhà nghiên cứu và công chúng Hàn Quốc cũng tham gia buổi đối thoại.

Giải Nobel Vật lý năm 2024 được trao cho Giáo sư John Hopfield thuộc Đại học Princeton (Mỹ) và Giáo sư Geoffrey Hinton thuộc Đại học Toronto (Canada) vì đã đặt nền móng cho học máy sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo, cốt lõi của AI.

Alfred Nobel (21/10/1833 - 10/12/1896) là nhà hóa học, nhà phát minh và doanh nhân người Thụy Điển, đồng thời là người sáng lập Giải Nobel. Di nguyện cốt lõi trong di chúc của Alfred Nobel là hướng tới toàn bộ tài sản để vinh danh những cá nhân có đóng góp mang lại lợi ích cho nhân loại hay lấy con người làm trung tâm.