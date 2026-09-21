Ngày 20/9, lực lượng thuộc Quỹ Thúc đẩy Thiện pháp Udon Thani nhận được đề nghị hỗ trợ từ một người dân tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Người này cho biết một con trăn lớn đang ăn gà trong khuôn viên nhà.

Khi đến hiện trường, đội cứu hộ phát hiện con trăn treo mình trên một cây bưởi, phần thân dài vắt qua những cành cây.

Sau khi đánh giá tình hình, các nhân viên sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cố định phần đuôi của con vật. Một sợi dây thòng lọng được dùng để khống chế phần đầu, ngăn con trăn phản ứng trong lúc được đưa xuống.

Lực lượng cứu hộ phối hợp kéo con vật xuống mặt đất một cách thận trọng trước sự theo dõi của chủ nhà và những người xung quanh.

Khoảng 25 con gà bỗng dưng biến mất không dấu vết, gia chủ canh chừng đến đêm mới phát hiện “thủ phạm” trên cành cây. Ảnh: Khaosod

Con trăn được xác định dài khoảng 3 m và nặng khoảng 20 kg. Gần vị trí bắt được nó, đội cứu hộ còn phát hiện xác một con gà chọi đã bị siết chết.

Sau khi khống chế thành công, lực lượng chức năng đưa con trăn vào bao tải để chuẩn bị thả trở lại môi trường tự nhiên.

Chủ nhà là anh Wuttiphat, 32 tuổi. Anh cho biết gia đình nuôi nhiều gà chọi, nhưng trong gần hai tuần trước khi phát hiện con trăn, đàn gà liên tục bị mất.

Mỗi lần, khoảng 2-3 con gà biến mất mà không để lại dấu vết rõ ràng. Tổng cộng, gia đình ghi nhận khoảng 25 con gà không còn trong khu vực nuôi.

Ban đầu, anh Wuttiphat nghi ngờ gà có thể bị mèo hoặc chuột bắt. Người đàn ông thậm chí còn nghĩ tới khả năng có kẻ lẻn vào nhà để trộm gà.

Anh không ngờ một con trăn lớn có thể ẩn náu ngay gần khuôn viên nhà và liên tục quay lại săn những con gà chọi của gia đình.

Đến đêm xảy ra sự việc, Wuttiphat nghe thấy tiếng gà kêu và đàn vật nuôi chạy tán loạn. Anh lập tức cầm đèn pin ra ngoài kiểm tra.

Trong lúc soi đèn quanh khu vực, chủ nhà nhìn thấy phần đuôi của một con trăn lớn trên cây bưởi. Quan sát kỹ hơn, anh phát hiện xác một con gà vừa bị con vật siết chết nên gọi lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ.

Wuttiphat cho biết việc phát hiện con trăn ngay trong nhà khiến anh rất bất ngờ vì trước đó chưa từng nhìn thấy con vật nào có kích thước lớn như vậy.

Người đàn ông còn cho rằng sự xuất hiện của con trăn có thể mang lại may mắn. Anh dự định sử dụng số nhà 147 để mua vé số trong kỳ quay ngày 1/10.

Lực lượng chức năng bước đầu nhận định con trăn có thể bò tới từ khu vực cây cối rậm rạp hoặc phần đất đang được đào, san lấp để xây nhà gần đó. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, nó có thể phát hiện nơi nuôi gà chọi rồi nhiều lần quay trở lại săn mồi.