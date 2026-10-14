TPHCM đổi mới quảng bá du lịch

Chương trình được triển khai trong bối cảnh ngành du lịch TPHCM đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kích cầu, mở rộng thị trường, đồng thời khai thác lợi thế từ không gian phát triển mới sau hợp nhất. Thay vì chỉ tập trung giới thiệu hình ảnh điểm đến, chương trình hướng đến kết nối hoạt động truyền thông với những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế của du khách.

TPHCM sẽ hình thành các dòng sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng. Ảnh: S.X

Một trong những nội dung trọng tâm là chuẩn hóa Bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City”, tạo sự thống nhất trong hoạt động quảng bá của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tác. Cùng với đó, ngành du lịch tập trung giới thiệu các dòng sản phẩm đặc trưng như du lịch ẩm thực; du lịch y tế; du lịch văn hóa, di sản và làng nghề; du lịch sông nước, biển đảo và sinh thái.

Đáng chú ý, Sở Du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua nền tảng discoverhcmc.com và thẻ trải nghiệm điện tử “Vibrant Pass”. Các công cụ này được kỳ vọng kết nối thông tin điểm đến, hoạt động khám phá và những chương trình ưu đãi của doanh nghiệp, giúp du khách thuận tiện hơn trong việc lựa chọn, xây dựng hành trình trải nghiệm.

Bên cạnh đó, chương trình “Hành trình check-in TPHCM – 360 độ sống động” sẽ kết nối hệ thống di tích, bảo tàng, công trình kiến trúc, không gian ven sông, biển đảo, làng nghề, địa điểm ẩm thực và du lịch sinh thái.

Song song đó là chương trình trải nghiệm cùng đại sứ truyền thông và giải thưởng Du lịch TPHCM Vibrant Award 2026. Giải thưởng hướng đến ghi nhận những đơn vị, cá nhân, sản phẩm tiêu biểu, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới và đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khách du lịch trải nghiệm một chương trình ẩm thực và văn hóa. Ảnh: S.X

Theo ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, ngành du lịch thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, nguồn lực phong phú hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Sự hội tụ của đô thị, văn hóa, công nghiệp, sinh thái và biển đảo mở ra cơ hội nâng cao vị thế du lịch thành phố trong khu vực.

Ông Bình nhấn mạnh, truyền thông cần được xác định là một phần của chiến lược phát triển du lịch, gắn chặt với phát triển sản phẩm và thị trường. Trong đó, chất lượng thực tế của điểm đến chính là yếu tố quyết định sức thuyết phục của hoạt động quảng bá. “Mỗi thông điệp quảng bá phải có cơ sở từ sản phẩm, dịch vụ và sự tận tâm trong phục vụ. Mỗi trải nghiệm tốt của du khách sẽ góp phần củng cố uy tín thương hiệu”, ông Bình chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cùng các đại biểu nhấn nút công bố chương trình “Hành trình check-in TPHCM – 360 độ sống động”. Ảnh: L.N

Theo Sở Du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Kết quả này tạo nền tảng để ngành du lịch phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm với 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và tổng thu 330.000 tỷ đồng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Từ nay đến cuối năm, Sở Du lịch tiếp tục triển khai Cuộc thi sáng tạo video clip “TPHCM – Chạm vị ẩm thực, Kể chuyện muôn phương”; Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Du lịch TPHCM lần thứ 4 (HIST 2026) và Cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch thành phố.

Thông qua chuỗi hoạt động này, ngành du lịch kỳ vọng huy động sự tham gia sâu rộng hơn của doanh nghiệp và cộng đồng, thúc đẩy hình thành những sản phẩm mới, từng bước chuyển từ quảng bá hình ảnh đơn thuần sang tạo dựng giá trị trải nghiệm, nâng sức cạnh tranh của du lịch TPHCM trên thị trường trong nước và quốc tế.