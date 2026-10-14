Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc Quý IV để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Mai)

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của Thành phố và thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,06% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực kinh tế chủ yếu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.488.689 tỷ đồng, tăng 13,8%. Doanh thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 17,8 tỷ USD, vượt 62,4% kế hoạch năm và tăng 323,1% so với cùng kỳ...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Mai)

Về đầu tư công, đến ngày 30/9, thành phố đã giải ngân đạt 75,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 676.937 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán Trung ương giao. Trong quý IV/2026, thành phố xác định sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm.

Về thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15, Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện từ năm 2022. Ngày 19/12/2025, dự án đã thông xe kỹ thuật khoảng 26,8km. Đến thời điểm hiện tại, dự án hoàn thành khoảng 81% hợp đồng, chưa đạt theo kế hoạch là hoàn thành trong năm 2026.

Về thực hiện Nghị quyết số 188/2025/QH15, Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư 5 dự án đường sắt đô thị thuộc danh mục 8 tuyến ưu tiên giai đoạn 2026-2030, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026.

Đối với các dự án đang triển khai, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương đã bàn giao 100% mặt bằng, dự kiến vận hành cuối năm 2030. Tuyến Bến Thành-Thủ Thiêm đã khởi công ngày 29/4/2026, dự kiến hoàn thành năm 2030. Dự án đường sắt Bến Thành-Cần Giờ đã động thổ ngày 19/12/2025; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã giải ngân 73% kế hoạch vốn năm 2026, dự kiến bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 11/2026.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố thời gian qua đồng thời trao đổi thêm về một số nội dung: công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tình trạng ngập nước trong mùa mưa lũ, các dự án tái định cư, nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm của thành phố, triển khai Luật Phát triển đô thị…

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh Xuân Mai)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Minh Huy Vũ cho biết, những kết quả đạt được từ đầu năm tới nay là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị thành phố. Nhiệm vụ đặt ra trong quý IV rất lớn, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cần tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thành phố mong muốn các Đại biểu Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của thành phố để báo cáo với Ban Thường vụ Quốc hội nhằm có chính sách tháo gỡ, tạo điều kiện để thành phố phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Võ Ngọc Thanh Trúc cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của thành phố để thảo luận tại kỳ họp sắp tới của Quốc hội nhằm cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện báo cáo theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội tại buổi làm việc.