Bộ Công Thương thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng tới tăng trưởng xanh

Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước; các hội, hiệp hội ngành nghề; các chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; cùng đại diện các tổ chức, tổ chức tài chính, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ và tài chính cho lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương khẳng định, đối với doanh nghiệp công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc này cần được bắt đầu từ số liệu tiêu thụ năng lượng, cách vận hành thiết bị và từng cơ hội cải thiện cụ thể tại nhà máy, khu công nghiệp.

Ông Dũng cho biết thêm, áp lực chuyển đổi cũng ngày càng rõ hơn trong thương mại quốc tế. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026 đối với một số nhóm hàng, trong đó có sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro. Bên cạnh đó, nhiều ngành xuất khẩu khác cũng phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đối tác về môi trường và phát thải. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp quan tâm hơn đến hiệu quả năng lượng, dữ liệu và khả năng chứng minh kết quả cải thiện trong sản xuất.

“Thông qua Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3), Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp để đưa chính sách vào thực tiễn. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, ra mắt năm 2025, được xây dựng như một không gian kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp và tổ chức tài chính. Tại đây, các bên có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm triển khai, giới thiệu mô hình và công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp”, ông Đặng Hải Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) chia sẻ, hội thảo không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn/cung cấp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp; từ đó hình thành các cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

“Hội VECEA rất vinh dự được đồng hành cùng Cục Năng lượng - Dầu khí (Cơ quan chủ trì và điều phối Chương trình VNEEP) trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; và tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Cục Năng lượng - Dầu khí, sự tham gia tích cực của các chủ thể liên quan, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ ngày càng phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý và hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.”, ông Nguyễn Đình Hiệp chia sẻ.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Một số diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo điều khiển tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng,…

Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh các bài tham luận chuyên sâu, chương trình còn tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến, lan tỏa các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam.

Các doanh nghiệp giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tiếp nối hội thảo tại tỉnh Đồng Nai, hội thảo kết nối Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hưng Yên vào cuối tháng 10/2026. Trước đó, chuỗi hội thảo đã được tổ chức tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng, Tây Ninh.

Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam (https://congdong.tietkiemnangluong.com.vn/) là nền tảng tổng hợp và chia sẻ đầy đủ thông tin, dữ liệu bao gồm: CSDL Người quản lý năng lượng; CSDL Kiểm toán viên năng lượng; CSDL đơn vị tư vấn năng lượng; bài giảng điện tử, tài liệu đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật.... Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam thường xuyên cập nhật và cải tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong hoạt động sử dụng năng lượng của tổ chức, cá nhân. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm 2026, trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ triển khai chuỗi 10 hội thảo chuyên đề trên phạm vi cả ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Công Thương kỳ vọng Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giữa các bên liên quan - bao gồm đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ đến chuyên gia kỹ thuật. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.