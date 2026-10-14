Gian hàng Nghệ An tạo điểm nhấn tại Hội nghị kết nối cung cầu ở TP. Hồ Chí Minh

Từ đặc sản vùng miền đến cơ hội tiếp cận thị trường lớn

Vừa qua, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026. Chương trình có sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố, với mục đích mở rộng không gian giao thương, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với các hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Chủ đề của Hội nghị là “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”. Hội nghị năm nay có sự chuyển dịch trong phương thức xúc tiến thương mại. Nếu trước đây, các hoạt động kết nối chủ yếu tập trung vào trưng bày, giới thiệu sản phẩm và gặp gỡ đối tác, thì nay, yêu cầu đặt ra là hình thành mối liên kết thực chất giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng; đồng thời tận dụng công nghệ số để mở rộng thị trường.

Tỉnh Nghệ An được biểu dương vì những đóng góp tích cực quan trọng vào thành công hành trình 15 năm kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành.

Các nhóm hàng được chú trọng kết nối gồm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Không gian hội nghị còn có các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực địa phương, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, làm việc với các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và tổ chức bán hàng qua livestream. Các nội dung này hướng tới mục tiêu giúp hàng hóa địa phương không chỉ được biết đến mà còn có thêm cơ hội đi vào những kênh tiêu thụ ổn định.

Với Nghệ An, việc tham gia một chương trình quy tụ nhiều đầu mối phân phối lớn có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, tìm kiếm đối tác, tiếp cận nhu cầu thị trường và từng bước mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh - một thị trường có sức mua lớn, đồng thời là đầu mối phân phối hàng hóa quan trọng của khu vực phía Nam.

Thế mạnh của Nghệ An không chỉ nằm ở nguồn nông sản, nguyên liệu đa dạng mà còn ở những sản phẩm đã được chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển theo chương trình OCOP. Từ các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm đặc sản đến hàng hóa chế biến có giá trị gia tăng, mỗi nhóm sản phẩm đều có thể mở ra hướng tiếp cận thị trường riêng nếu được tổ chức sản xuất, hoàn thiện chất lượng và quảng bá phù hợp.

Cán bộ Sở Công Thương Nghệ An hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, kết nối sản phẩm tại gian hàng tỉnh Nghệ An.

Đối với nhóm nông, lâm, thủy sản, lợi thế nằm ở nguồn nguyên liệu địa phương và khả năng phát triển những sản phẩm mang đặc trưng vùng miền. Trong khi đó, nhóm thực phẩm chế biến, đặc sản và sản phẩm OCOP có thêm điều kiện để tiếp cận người tiêu dùng thông qua bao bì, nhãn hiệu, câu chuyện sản phẩm và sự khác biệt về chất lượng. Những sản phẩm đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng và khả năng cung ứng ổn định sẽ có cơ hội thuận lợi hơn khi làm việc với các hệ thống bán lẻ hiện đại.

Bên cạnh đó, các sản phẩm thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, hàng hóa sản xuất tại địa phương cũng có thể tiếp cận những phân khúc khách hàng phù hợp thông qua hoạt động trưng bày và kết nối thương mại. Việc phân nhóm sản phẩm theo đặc tính, thị trường mục tiêu và năng lực cung ứng vì vậy rất cần thiết, giúp doanh nghiệp xác định rõ đâu là sản phẩm chủ lực, đâu là mặt hàng có tiềm năng mở rộng và đâu là sản phẩm cần tiếp tục hoàn thiện trước khi đưa vào hệ thống phân phối lớn.

Livestream để mở rộng phạm vi tiếp cận

Một trong những điểm nhấn tại hội nghị năm nay là sự kết hợp giữa phương thức kết nối giao thương truyền thống với các hình thức xúc tiến thương mại trên nền tảng số. Bên cạnh hoạt động gặp gỡ trực tiếp, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn có cơ hội xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, kết nối với sàn thương mại điện tử, KOL, KOC và tham gia livestream quảng bá sản phẩm.

Nghệ An đã triển khai hoạt động livestream tại gian hàng của tỉnh, góp phần giới thiệu sản phẩm địa phương theo phương thức trực quan, sinh động và tăng khả năng tương tác với khách hàng. Nếu không gian trưng bày truyền thống giúp người mua trực tiếp quan sát, tìm hiểu hàng hóa, thì livestream mở rộng phạm vi tiếp cận ra ngoài địa điểm tổ chức, giúp thông tin sản phẩm đến với người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến.

Lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An tham quan các gian hàng của tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành.

Điểm đáng chú ý của phương thức này là khả năng kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một phiên phát sóng: giới thiệu đặc điểm sản phẩm, chia sẻ quy trình sản xuất, giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về nguồn gốc và hướng dẫn đặt hàng. Những câu chuyện gắn với vùng nguyên liệu, con người, văn hóa và quá trình tạo ra sản phẩm cũng có thể trở thành nội dung quảng bá, giúp thương hiệu địa phương tạo dấu ấn rõ nét hơn trên thị trường.

Việc tỉnh Nghệ An tổ chức livestream tại hội nghị có ý nghĩa như một bước mở rộng phương thức quảng bá, đồng thời gợi mở hướng tiếp cận mới cho hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

Doanh nghiệp Nghệ An quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tại phiên livestream tại gian hàng.

Ông Võ Quang Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An chia sẻ, Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026 mở thêm cơ hội để đặc sản và sản phẩm địa phương tiếp cận các kênh phân phối hiện đại. Với Nghệ An, giá trị của hoạt động này không chỉ nằm ở việc giới thiệu những sản phẩm mang dấu ấn quê hương, mà còn ở khả năng mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa và thúc đẩy doanh nghiệp thích ứng với phương thức kinh doanh mới. Khi kết nối giao thương được duy trì thường xuyên, chất lượng sản phẩm được bảo đảm và công nghệ số được ứng dụng thực chất, đặc sản Nghệ An sẽ có thêm điều kiện để đi xa hơn, tiếp cận nhiều khách hàng hơn và tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường.

Tỉnh Nghệ An hiện có 754 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 3 sản phẩm 5 sao, 44 sản phẩm 4 sao và 707 sản phẩm 3 sao. Với kết quả này, Nghệ An hiện là một trong những địa phương tốp đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP.