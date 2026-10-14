Khối ngoại lại bán ròng thêm gần 800 tỷ

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 14/10. VN-Index đóng cửa tại 1.704,87 điểm, giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, lùi về sát mốc 1.700 điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm, đạt 13.732,3 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 158 mã giảm, trong khi có 119 mã tăng và 60 mã đứng giá.

Dòng tiền phân bổ giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế. Giá trị giao dịch tại nhóm cổ phiếu giảm đạt 4.975,6 tỷ đồng, cao hơn mức 4.458,7 tỷ đồng tại nhóm tăng và 1.052,1 tỷ đồng tại nhóm đứng giá. Điều này cho thấy dù thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng riêng lẻ, lực cầu chưa đủ mạnh để cân bằng áp lực bán trên diện rộng.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là sức ép từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. Hai cổ phiếu này cùng tác động tiêu cực 5,76 điểm lên VN-Index. Bên cạnh đó, VPL giảm 0,96 điểm, GVR giảm 0,78 điểm và LPB giảm 0,74 điểm, khiến tổng mức tác động tiêu cực từ các cổ phiếu dẫn đầu lên tới 15,46 điểm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn đóng góp tích cực cho chỉ số. MBB dẫn đầu với mức đóng góp 0,62 điểm, tiếp theo là HPG 0,61 điểm, FPT 0,31 điểm, CTG 0,24 điểm, BVH 0,21 điểm, MSN 0,18 điểm, HDB 0,13 điểm và MSB 0,12 điểm. Tuy nhiên, tổng mức hỗ trợ chỉ đạt 2,43 điểm, chưa đủ bù đắp áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Diễn biến tại các nhóm ngành cũng cho thấy sự phân hóa. Trong nhóm tài chính, MBB tăng 1,57%, VIB tăng 1,09%, MSB tăng 1,03%, HDB tăng 0,43%, trong khi SHB giảm 1,44%. Nhóm bất động sản chịu áp lực đáng kể khi NVL giảm 3,59% và VHM giảm 5,28%. Ở nhóm vật liệu cơ bản, HPG tăng 1,71%, trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý.

Khối ngoại tiếp tục gây áp lực lên thị trường khi bán ròng 772,24 tỷ đồng. VIC và VHM bị bán ròng mạnh nhất, lần lượt 152,99 tỷ đồng và 151,94 tỷ đồng. FRT bị bán ròng 94,06 tỷ đồng, FPT 67,36 tỷ đồng, TCB 63,38 tỷ đồng và VPB 62,76 tỷ đồng. Ở chiều mua, MBB được mua ròng 100,62 tỷ đồng, tiếp theo là STB 43,88 tỷ đồng, HPG 28,80 tỷ đồng và HDB 21,24 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên 14/10 cho thấy xu hướng ngắn hạn tiếp tục tiêu cực khi VN-Index lùi về sát ngưỡng 1.700 điểm. Áp lực giảm hiện tập trung mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền vẫn luân chuyển tại một số cổ phiếu riêng lẻ.

Việc VIC và VHM cùng giảm mạnh khiến chỉ số chịu tác động lớn hơn đáng kể so với diễn biến của nhiều cổ phiếu còn lại. Trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng, thị trường cần lực cầu mạnh hơn tại vùng giá thấp để tạo nền cân bằng và hạn chế nguy cơ tiếp tục điều chỉnh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 783,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 602,4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, MBB, HPG, MSN, VPI, BVH, SHS, GEL, LPB.

Phía bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, FPT, TCB, VPB, GEE, VNM, VIX, ACB.

Tự doanh mua ròng 426,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh mua ròng 247,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, HPG, MWG, VCB, SSI, FPT, MBB, FUEVFVND, MSN, CTG.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, MSB, MCH, VHM, HDB, STB, GAS, E1VFVN30, VIC, NT2.

Giao dịch thỏa thuận đạt 3.926 tỷ đồng, tăng 60,9%, chiếm 25,5% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay tiếp tục ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MWG với 294,2 tỷ đồng được trao tay giữa nước ngoài.

Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu VCR, HAG, PVD, HDB, HCM chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Công nghệ thông tin, Kho bãi, Thiết bị điện, Xây dựng và vật liệu, Hóa chất; trong khi giảm ở Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ, Dầu khí, Hàng cá nhân, Hàng không, Khai khoáng, Tiện ích.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.