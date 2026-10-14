Nữ thủ lĩnh Đoàn xã hiến kế đưa đặc sản quê hương vươn xa nhờ công nghệ số
Gửi ý kiến đến chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên, chị Dương Thị Giang - Bí thư Đoàn xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích doanh nghiệp lữ hành, sàn thương mại điện tử hợp tác với thanh niên khởi nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ số.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-thu-linh-doan-xa-hien-ke-dua-dac-san-que-huong-vuon-xa-nho-cong-nghe-so-post1885054.tpo