Nữ thủ lĩnh Đoàn xã hiến kế đưa đặc sản quê hương vươn xa nhờ công nghệ số

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải vừa ký ban hành hướng dẫn một số nội dung về vị trí việc làm công chức, viên chức, bản mô tả công việc, khung năng lực và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.