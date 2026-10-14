Chủ tịch TP Đà Nẵng: Kích cầu chi tiêu của du khách đến Đà Nẵng chưa tương xứng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh XM.

Tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025

Chiều 14/10, tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng với doanh nghiệp ngành du lịch năm 2026 mang chủ đề "Kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ngành du lịch phát triển bền vững", Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết trong 9 tháng đầu 2026, lượng khách lưu trú lũy kế 9 tháng ước đạt hơn 15,8 triệu lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế gần 7,7 triệu lượt (tăng hơn 28%), khách nội địa hơn 8,1 triệu lượt (tăng hơn 24%). Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 56,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 25%.

Đặc biệt, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu với nhiều giải thưởng quốc tế khi vào Top 2 điểm đến mùa hè hấp dẫn nhất Châu Á năm 2026; Top 6 điểm đến Châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất; dẫn đầu Top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất mùa hè 2026; đồng thời đạt 13 giải thưởng tại World Travel Awards khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Cũng theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, tính đến tháng 9/2026, toàn thành phố có hơn 2.475 cơ sở lưu trú với 68.251 phòng, trong đó 168 cơ sở hạng 4-5 sao và tương đương (31.598 phòng, chiếm 46,3%). Có 720 đơn vị lữ hành và 7.311 hướng dẫn viên. Các khu, điểm du lịch trọng điểm như Sun World Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm, Núi Thần Tài tiếp tục thu hút lượng lớn du khách đến Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết công tác quảng bá, xúc tiến được triển khai đồng bộ với nhiều sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, IRONMAN 2026… đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng với doanh nghiệp ngành du lịch năm 2026 diễn ra chiều 14/10. Ảnh XM.

Trong 9 tháng đầu 2026, Đà Nẵng đón 4 đường bay quốc tế mới từ Indonesia, Philippines và Nga; khôi phục đường bay Lào; đón 20 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa. Các chiến dịch truyền thông trên nền tảng số và thị trường quốc tế (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, CIS…) được đẩy mạnh.

Song song đó, ngành du lịch cũng chú trọng phát triển sản phẩm du lịch xanh, cộng đồng, sinh thái; đưa vào vận hành Bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI giai đoạn 1 và nền tảng Customer Data Platform (CDP); triển khai Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng – Da Nang Green Stay… đã góp phần cho sự tăng trưởng.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết lượng du khách đến Đà Nẵng tăng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đạt yêu cầu đặt ra. Mặc dù tăng trưởng cao nhưng Đà Nẵng vẫn chưa có sản phẩm du lịch chất lượng cao, vấn đề khai thác kinh tế đêm chưa cao, kích cầu chi tiêu của du khách đến Đà Nẵng chưa tương xứng…

“Ngành du lịch cần tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng chất lượng cao, đẳng cấp nhằm khai thác tiềm năng của Đà Nẵng mới, xây dựng các mô hình hợp tác vừa thúc đẩy phát triển du lịch, thúc đẩy sản xuất trong thời gian tới. Đặc biệt, cần có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể; kế hoạch quảng bá, xúc tiến cụ thể”, ông Hùng nhấn mạnh.

Vẫn còn nhiều thách thức

Mặc dù kết quả 9 tháng đầu 2026 đạt kết quả tốt, tuy nhiên ý kiến nhiều doanh nghiệp đánh giá du lịch Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn tác động không nhỏ đến tăng trưởng của ngành.

Theo Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), điểm nghẽn của du lịch Đà Nẵng đang là vấn đề kết nối giao thông công cộng giữa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và các khu du lịch. Cụ thể, hiện hành khách đến và đi từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chủ yếu sử dụng taxi và xe công nghệ. Các phương thức vận tải công cộng kết nối trực tiếp giữa sân bay với các khu vực du lịch trọng điểm còn hạn chế, ảnh hưởng đến tính thuận tiện trong di chuyển của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Bên cạnh đó, dù thị trường khách Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng nhưng hiện lượng khách đang giảm rõ rệt và dịch chuyển sang điểm đến khác. Trong khi đó, nhu cầu từ thị trường khách Nga và các nước CIS đang giảm mạnh vào mùa mưa, khiến hoạt động khai thác đường bay mang tính mùa vụ; thị trường Trung Quốc đại lục chưa phục hồi tương xứng với tiềm năng do chính sách thị thực (visa)…

Đại diện Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh XM.

Cũng tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp, cơ sở lưu trú ý kiến cho rằng, sản phẩm du lịch của Đà Nẵng hiện vẫn đơn điệu, chưa hấp dẫn; tình trạng ngập úng ở một số khu vực đô thị ven biển; vấn đề vệ sinh môi trường biển; thời gian làm thủ tục nhập cảnh kéo dài; khả năng kết nối giao thông từ cơ sở lưu trú đến khu điểm du lịch gây khó khăn cho trải nghiệm của du khách và hình ảnh điểm đến,… ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng của ngành cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có.

Giải pháp nào cho 3 tháng cuối 2026

Tại buổi đối thoại, đại diện đến từ hãng bay Vietnam Airlines cho biết điểm nghẽn của hãng bay là sự chênh lệch chuyến bay vào mùa thấp điểm Đà Nẵng khá vắng khách ảnh hưởng không chỉ đối với điểm đến mà cả hãng bay… nên ngành du lịch Đà Nẵng cần có các giải pháp để giảm khoảng cách giữa mùa thấp điểm và cao điểm; xây dựng chính sách liên quan đến dịch vụ khách sạn, dịch vụ đủ hấp dẫn mùa thấp điểm để kích cầu du lịch. Bên cạnh đó, cần có chính sách giá, cơ chế về đường bay mới để thúc đẩy, mở rộng thị trường.

“Giải pháp là cần có chính sách kết nối du lịch theo từng mùa, tháng, năm; liên kết khai thác và quảng bá chéo giữa các điểm đến; Phát triển sản phẩm gắn với hàng không, kinh tế tầm thấp và kết nối liên kết vùng, nâng cao trải nghiệm cho du khách", đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Đặc biệt, đại diện Vietnam Airlines đề xuất kiến nghị sửa luật để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch. “Giải pháp mang tính vĩ mô nên chăng chia kỳ nghỉ hè thành 3 kỳ nghỉ như 1 số nước nhằm kéo giãn nhu cầu của du khách quanh năm thay vì chỉ tập trung đi vào dịp hè.

Về phía hãng bay, Vietnam Airlines sẵn sàng hợp tác cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ do TP chủ trì để xây dựng chính sách mùa thấp điểm đủ hấp dẫn để kích cầu lôi kéo khách đến Đà Nẵng”, đại diện Vietnam Airlines đề xuất.

Đối với đơn vị khai thác hạ tầng hàng không, đại diện AHT đề nghị Đà Nẵng nên sớm nghiên cứu mở mới hệ thống tàu điện trong thời gian tới hoặc nâng cao chất lượng các tuyến xe buýt kết nối sân bay với trung tâm thành phố và các khu du lịch trọng điểm; triển khai các chương trình kích cầu thu hút du khách quay lại Đà Nẵng; phối hợp với các hãng hàng không, đại lý du lịch trực tuyến (OTA) và doanh nghiệp du lịch xây dựng các gói du lịch ngắn ngày về golf, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe (wellness), ẩm thực và trải nghiệm đêm. Bên cạnh đó, cần xây dựng các sản phẩm du lịch đô thị ngắn ngày (city break), sự kiện cuối tuần, ẩm thực và trải nghiệm giải trí về đêm (nightlife); phối hợp xây dựng các gói kết hợp vé máy bay, lưu trú và trải nghiệm phù hợp với từng thị trường.

Còn ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hội Du lịch TP Đà Nẵng cho rằng, ngành du lịch Đà Nẵng đã và đang nỗ lực rất lớn mới đạt được kết quả như hiện nay, ngang với các trung tâm du lịch của cả nước. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ phát triển và tăng trưởng theo như kỳ vọng, Đà Nẵng cần sớm có cơ chế thị thực đặc thù vượt trước các địa phương để tạo điều kiện hút khách; tăng ngân sách cho xúc tiến, quảng bá đến thị trường mang tính mùa vụ (như châu Âu, Indonesia, Trung Đông…); tiếp tục thúc đẩy mở lại thị trường khách Trung Quốc…

Đặc biệt, đối với vấn đề vệ sinh môi trường mà các doanh nghiệp ý kiến, ông Dũng cho rằng: “Đây là vấn đề bức xúc đang tồn tại và cần phải khắc phục tình trạng ô nhiễm; ngăn chặn xả nước thải ra biển; nâng cao năng lực, thời gian thu gom rác đảm bảo mỹ quan và môi trường du lịch”.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hội Du lịch TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Với vai trò cơ quan chủ trì, bà Trương Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ tập trung hoàn thiện 8 đề án, kế hoạch du lịch trọng điểm trình UBND TP; trong đó có Đề án định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Đề án phát triển du lịch phía Nam thành phố; Đề án phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn; Kế hoạch phát triển kinh tế đêm và du lịch xanh.

Song song đó, TP sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện, lễ hội cuối năm và chào năm mới 2027 như Lễ hội lồng đèn Quốc tế Hội An - Đà Nẵng 2026; ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng; lễ hội chào năm mới 2027; bình chọn “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”…; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến du lịch, truyền thông thông qua chương trình kích cầu 2026, hợp kết với các OTA, đón đoàn KOL quốc tế; duy trì an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…

“Sở sẽ phối hợp với đơn vị vận chuyển, các cơ sở lưu trú, điểm đến để xây dựng các gói sản phẩm có sức hút dành cho các đối tượng khách; kết hợp với chương trình xúc tiến, quảng bá trực tiếp đến từng thị trường khách trong những tháng cuối 2026 và năm 2027”, bà Hạnh chia sẻ.