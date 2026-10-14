VN-Index tiếp tục giảm, kiểm định ngưỡng 1700 điểm

Theo BVSC, VN-Index tiếp đà giảm về sát ngưỡng hỗ trợ 1700 điểm trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy giảm; chỉ số đóng cửa bằng nến đỏ biên độ rộng với bóng nến dưới ngắn, cho thấy lực cầu bắt đáy còn yếu và áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Kết phiên ngày 14/10, VN-Index giảm 14,55 điểm, tương ứng giảm 0,85%, đóng cửa tại 1704,87 điểm. trong khi đó, HNX-Index tăng 0,91 điểm, đóng cửa tại 265,16 điểm.

Xu hướng giảm ngắn hạn của VN-Index chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà giảm về sát ngưỡng hỗ trợ 1700 điểm trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy giảm; chỉ số đóng cửa bằng nến đỏ biên độ rộng với bóng nến dưới ngắn, cho thấy lực cầu bắt đáy còn yếu và áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục giảm về vùng quá bán, trong khi MACD duy trì đà giảm dưới ngưỡng 0 với histogram âm, phản ánh xu hướng giảm ngắn hạn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng.

Có thể kỳ vọng VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1700 điểm khi thanh khoản trong các phiên giảm vẫn duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, cần chờ đợi tín hiệu hồi phục rõ ràng hơn thông qua phiên tăng điểm đi kèm thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tích cực để xác nhận khả năng hình thành đáy ngắn hạn, trước khi kỳ vọng chỉ số quay lại kiểm định vùng kháng cự 1725 – 1730 điểm.”.

Trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định lực cầu tại vùng 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm hơn 14 điểm (-0,85%) trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1704,87 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là Hóa chất và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Ở chiều ngược lại, ngành Tài nguyên Cơ bản dẫn đầu đà tăng, theo sau là Bảo hiểm và Công nghệ Thông tin.

Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCoM. Hiện tại, chỉ báo RSI (30.67) đã tiến sát vùng quá bán trong khi VN-Index đang lùi về ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1700 điểm, cho thấy thị trường có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn.

Trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định lực cầu tại vùng 1700 điểm. Nếu lực cầu bắt đáy được kích hoạt thành công tại vùng này, chỉ số có thể tạo nhịp hồi phục kỹ thuật hướng lên kiểm định lại ngưỡng kháng cự MA10 (quanh 1735 – 1740 điểm); ngược lại, nếu đánh mất ngưỡng này, vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường sẽ lùi về quanh mốc 1667 điểm”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại hỗ trợ tâm lý 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại hỗ trợ tâm lý 1700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ mạnh quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Trong khi VN30 có hỗ trợ tương tự là vùng giá quanh 1830 điểm.

Hai chỉ số chính VN-Index, VN30 tiếp tục suy yếu dưới áp lực của số ít nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang chịu bán sau giai đoạn tăng giá mạnh. Điểm tương đối tích cực là thị trường phân hóa tốt hơn. Sau giai đoạn giảm giá kéo dài nhiều cổ phiếu đầu ngành, chất lượng khá tốt, trong các nhóm ngành như xây dựng, thép, công nghệ, hóa chất, xuất khẩu... đang hình thành vùng đáy ngắn trung hạn. Điều này hỗ trợ tâm lý tốt hơn cho nhà đầu tư cá nhân, vốn chịu nhiều áp lực thua lỗ trong giai đoạn kéo dài từ 2025 đến nay. Với thị trường chung, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu. Chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay và cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khi xem xét mở rộng, gia tăng tỉ trọng đầu tư.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng giá 1700 trong một vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 14,6 điểm (-0,9%), đóng cửa ở mức 1704,9 điểm. Thị trường tiếp tục có phiên giảm điểm dưới áp lực bán tại các cổ phiếu vốn hoá lớn trong suốt phiên giao dịch hôm nay. Lực kéo từ một số nhóm cổ phiếu như Thép hay Phân bón chưa giúp lan toả dòng tiền sang các nhóm ngành khác. Thị trường tiếp tục có một phiên giao dịch với thanh khoản thấp với GTGD dưới 15,000 tỷ VND.

Chỉ số trong phiên hôm nay đã kiểm định lại vùng giá 1,700 điểm và có sự phục hồi vào cuối phiên. Mặc dù vậy, áp lực bán tại các cổ phiếu vốn hoá lớn là điểm cần theo dõi trong các phiên tiếp theo. Đồng thời, vùng giá 1700 điểm đang là hỗ trợ lớn cho chỉ số. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng giá này trong một vài phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu phù hợp và tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu đang có định giá phù hợp”.

Cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhưng phân hoá

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Lực bán lan toả sang các nhóm vốn lớn trong khi lực cầu chưa đủ lan toả: Điểm sáng là áp lực bán vơi dần đồng thời xuất hiện lực cầu tích cực ở ở nhóm Tài chính (nhóm tác động chủ yếu đến đà giảm thời gian vừa qua) cùng với nhóm Thép, nhưng động thái bán lại lan toả sang các nhóm vốn lớn khác như Bán lẻ, Cao su, Dầu khí và nhóm Vingroup. Mặt bằng chung của thị trường vẫn là lực cầu dè đạt nên thiếu nâng đỡ đủ vững để giúp thị trường ổn định. Do vậy hiện tại cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhưng phân hoá và chỉ tập trung riêng lẻ một số cổ phiếu nhất định.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Danh mục cổ phiếu giữ tỷ trọng ở mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt) khi nguyên nhân kìm hãm đà phục hồi của thị trường giai đoạn này xuất phát từ nhu cầu mua suy yếu. Nhà đầu tư theo dõi để giải ngân lại các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và kết quả kinh doanh quý 3 lẫn cả năm tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Bảo hiểm (BVH), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), Nhựa (NTP), Điện (NT2) nếu các cổ phiếu riêng lẻ trên có điểm mua ngắn hạn giá vốn thấp khi thị trường xuất hiện lực cầu ổn định tại vùng vùng 1670 điểm sau khi áp lực bán hạ nhiệt đi ở nhóm Vingroup và các cổ phiếu Tài chính”.

Xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1650 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ cùng với thanh khoản gia tăng so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Bên cạnh đó, VN-Index đang di chuyển chạm mốc 1700 nên xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1650 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục hướng xuống và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy, phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, lực cầu quanh các vùng hỗ trợ hiện tại vẫn còn rất yếu, chưa đủ sức kích hoạt nhịp phục hồi rõ nét. Áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn và đưa chỉ số tìm về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1650 điểm.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 15 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi vi phạm các ngưỡng cắt lỗ. Thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp giảm này để sàng lọc những cổ phiếu khỏe các mã vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán chung. Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để chủ động giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại bởi nhóm cổ phiếu chống chịu tốt trong nhịp chỉnh thường là những mã phục hồi nhanh và mạnh nhất khi thị trường đảo chiều”.

Tiếp đà điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, việc VN-Index vi phạm hỗ trợ 1715 điểm khiến xu hướng ngắn hạn nghiêng về kịch bản kiểm định vùng giá thấp quanh 1650 điểm. Trong đó, ngưỡng 1700 điểm mang tính tâm lý và có thể tạo điều kiện cho các nhịp hồi kỹ thuật. Kháng cự gần hiện nằm tại vùng 1715 điểm”.

VN-Index tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trước áp lực cung hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trước áp lực cung hiện hữu, đặc biệt tại một số mã trụ cột. Về mặt điểm số, việc đánh mất vùng 1715 – 1720 đang tạo dư địa mở rộng đà giảm về vùng hỗ trợ kế tiếp 1660 – 1680. Xét về độ rộng, % số mã HOSE giao dịch trên MA20 ngày vẫn duy trì xu hướng ổn định kể từ cuối tháng 9, trong môi trường đầu tư có sự chọn lọc rõ nét”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.