Gần 2,2 triệu tỷ đồng tín dụng được bổ sung vào nền kinh tế

Thông tin tại buổi họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2026, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, những tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là sự leo thang xung đột tại Trung Đông đã tạo sức ép lớn lên thị trường hàng hóa, tài chính quốc tế, giá dầu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Mặt bằng lãi suất cao cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn khiến đồng USD tăng mạnh trở lại sau giai đoạn điều chỉnh giảm đầu năm. Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

NHNN họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2026.

Riêng về lãi suất, áp lực rất lớn đối với điều hành nhưng NHNN đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cụ thể, tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN; chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất và yêu cầu tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay, áp dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số. Chỉ đạo các NHNN Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh NHTM trên địa bàn, kiểm tra việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của NHNN.

“Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025”, Phó Thống đốc thông tin.

Thông tin thêm về lãi suất, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho hay, việc điều hành chính sách tiền tệ gặp nhiều áp lực do chính sách lãi suất trên thế giới thay đổi nhanh chóng. Trong nước, NHNN vừa phải thận trọng với lạm phát, vừa phải tìm các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng dù dư địa chính sách tiền tệ còn hạn chế.

Tăng trưởng GDP quý III/2026 của nước ta đạt 9,95%, cao nhất trong 15 năm qua. Dự kiến, tăng trưởng GDP quý IV/2026 là 12,5%. Để vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, vừa kiểm soát được lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 4,52%, cao hơn mục tiêu đề ra) là thách thức rất lớn với các bộ, ngành, đặc biệt là NHNN.

"Trong bối cảnh đó, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quản lý chặt chẽ các kênh cung ứng tiền ra, phối hợp các bộ ngành quản lý giá các mặt hàng, giảm tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá", ông Quang cho biết.

Về tăng trưởng tín dụng, theo Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Nguyễn Xuân Bắc, đến ngày 30/9, dư nợ toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và 16,69% so với cùng kỳ. Như vậy, hệ thống ngân hàng đã bổ sung khoảng 2,2 triệu tỷ đồng tín dụng cho nền kinh tế từ đầu năm.

Đến cuối tháng 8, tín dụng vào nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%; công nghiệp - xây dựng 23,1%; thương mại - dịch vụ 70,11%.

Khoảng 77,44% dư nợ phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22%, doanh nghiệp nhỏ và vừa khoảng 20%.

Một số nhóm tăng trưởng cao, như tín dụng xuất khẩu tăng 33,32% và tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 39,62%.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết giá vàng vẫn biến động phức tạp gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu. NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

Cảnh báo sớm giúp chặn 6,3 nghìn tỷ đồng giao dịch rủi ro

Theo Phó Thống đốc, Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tiếp tục được triển khai quyết liệt nhằm làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin.

Đến ngày 30/9, dư nợ toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 2/10/2026, cả ngành Ngân hàng đã có hơn 175,2 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân được đối chiếu thông tin sinh trắc học; hơn 2,94 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, nhằm tạo lập hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới đồng bộ và hiện đại, NHNN đã triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam với các quốc gia (Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore) và đang triển khai kết nối với một số quốc gia khác.

Ngoài ra, NHNN đã triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng, qua đó góp phần phòng ngừa gian lận, lừa đảo trong hoạt động thanh toán trên kênh số.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là việc chia sẻ thông tin về trạng thái tài khoản thanh toán, ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến gian lận, lừa đảo. Dịch vụ này đã được triển khai tới 21 đơn vị, gồm 16 ngân hàng và 5 tổ chức trung gian thanh toán.

Từ khi triển khai đến ngày 28/9/2026, hơn 5,6 triệu lượt khách hàng đã nhận được cảnh báo, trong đó, hơn 1,9 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch trên 6.300 tỷ đồng.

Con số này cho thấy cảnh báo sớm đang trở thành một lớp bảo vệ quan trọng trong thanh toán số, giúp khách hàng có thêm thời gian kiểm tra, cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch có dấu hiệu bất thường.