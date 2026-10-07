Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 7/10/2026

1. Xuất khẩu gạo thêm cơ chế đánh giá mức độ tín nhiệm thương nhân:

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 65/2026/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo. Thông tư gồm 5 chương, 18 điều, tập trung quy định về chỉ định thương nhân đầu mối ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung; chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo; đồng thời cụ thể hóa việc đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Khách hàng đổ xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu PVOIL. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

2. Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu, nhưng phải kê khai và giải trình:

Liên quan đến cơ chế quản lý giá xăng dầu trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7/10, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, doanh nghiệp sẽ được chủ động quyết định giá nhưng phải tuân thủ công thức, nguyên tắc hình thành giá và thực hiện kê khai, giải trình với cơ quan quản lý.

3. Đưa Sàn giao dịch nợ thành "đầu mối" của thị trường nợ xấu: Đưa Sàn giao dịch nợ từ nơi chủ yếu cung cấp thông tin về các khoản nợ cần bán trở thành nền tảng kết nối và tổ chức giao dịch của thị trường nợ xấu, kết nối tổ chức tín dụng, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), các tổ chức mua bán nợ, nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan. Đây là một trong 3 chuyển đổi lớn trong thời gian tới được ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC chia sẻ tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, diễn ra chiều 7/10.

4. Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10: Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.

5. Tham vấn cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế qua trung tâm tài chính quốc tế: Tại cuộc họp tham vấn về phát hành trái phiếu quốc tế tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), do VIFC-HCMC phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức ngày 7/10. Cuộc tham vấn diễn ra trong quá trình VIFC-HCMC phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam..

6. Áp dụng “luồng xanh” cho các dự án đầu tư công trọng điểm, cấp thiết: UBND thành phố Đà Nẵng vừa chính thức ban hành Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 7/10/2026 triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, cấp thiết trên địa bàn. Cơ chế này hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn và phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố. Theo đó, cơ chế “luồng xanh” được áp dụng đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước cấp thành phố, cấp xã, phường.

7. Quảng Trị giao 5 Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp phụ trách các dự án chậm tiến độ: Nhằm tập trung mọi nguồn lực để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026, cả 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được phân công trực tiếp phụ trách, tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc tại những dự án nhiều khó khăn nhất. 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp nắm từng nhóm dự án, làm việc với chủ đầu tư và địa phương để kiểm tra tiến độ, xác định rõ khâu đang ách tắc và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

8. Tiến độ mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đạt khoảng 60%: Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 10, khối lượng thi công thuộc gói xây lắp 1 Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa phận tỉnh Quảng Trị đạt khoảng 60%. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tập trung nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm 2026.

9. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia mời ngân hàng thu xếp hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang mời các ngân hàng tham gia chào cạnh tranh thu xếp vốn cho 8 dự án truyền tải điện, với tổng nhu cầu vốn vay lên tới 200,9 triệu EUR hoặc 6.159 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ triển khai các dự án đầu tư phát triển lưới điện truyền tải.

10. Petrovietnam tăng gấp 2,3 lần vốn đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí: Nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sẽ đầu tư mạnh cho hoạt động thăm dò-khai thác cốt lõi với tổng vốn đầu tư cho hoạt động thăm dò - khai thác giai đoạn 2026 – 2030, dự kiến cao gấp 2,3 lần giai đoạn 2021 – 2025.