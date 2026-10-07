Vĩnh Mỹ cần phát huy lợi thế nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ đạt được trong 9 tháng qua.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, tập trung thực hiện quyết liệt những chỉ tiêu còn thấp.

Đồng chí lưu ý, Vĩnh Mỹ có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, do đó cần nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất. Cùng với đó, phát triển du lịch sinh thái; tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ đề nghị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm các phong trào thi đua và nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên địa bàn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Vĩnh Mỹ cho biết, 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch gần 140.000 tấn, tăng hơn 2,7% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách hơn 22 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công 21,5 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch.

Quan tâm công tác thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân, trong 9 tháng, xã thành lập mới 13 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; số hộ nghèo giảm còn 14 hộ, chiếm tỷ lệ 0,17%.

Cải cách hành chính, cải cách tư pháp và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Lê Kim Thuý, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Mỹ, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2026 và triển khai các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn.

Trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xã Vĩnh Mỹ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ ra quân phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Ngày Dân vận khéo” tại ấp Ninh Lợi.

Đến nay, 62 cơ quan, đơn vị và các ấp tham gia thực hiện 165 mô hình “Dân vận khéo” năm 2026. Các công trình, phần việc đăng ký cơ bản hoàn thành, nổi bật như xây dựng cầu, nhà Đại đoàn kết, tuyến đường cờ Tổ quốc, cải tạo vườn tạp..., với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Trong quý IV, xã Vĩnh Mỹ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra trong năm 2026./.