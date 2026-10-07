Khối văn hóa - xã hội Sơn La tăng 7,39%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung

Ngày 7/10, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, chủ trì hội nghị giao ban 9 tháng khối văn hóa - xã hội và bàn giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của khối trong GRDP của tỉnh.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Sơn La ước đạt 53.772,01 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng giá trị tăng thêm của khối văn hóa - xã hội ước đạt 6.492 tỷ đồng, chiếm 27,2% trong khu vực dịch vụ và 12,7% tổng GRDP của tỉnh.

Mức tăng 7,39% của khối cao hơn 1,8 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Trong cơ cấu giá trị tăng thêm của khối, giáo dục và đào tạo chiếm tỷ trọng 60,9%, hoạt động y tế chiếm 29,1%.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, chủ trì hội nghị giao ban 9 tháng khối văn hóa - xã hội

Gỡ điểm nghẽn về nhân lực, y tế và du lịch

Tại hội nghị, lĩnh vực giáo dục, tình trạng thiếu giáo viên tại các trường vùng sâu, vùng xa và thiếu nhân lực trong ngành vẫn là vấn đề cần được tập trung giải quyết. Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cấp xã cũng được đề cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Ở lĩnh vực y tế, các đại biểu trao đổi về những khó khăn trong triển khai bảo hiểm y tế, cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và năng lực cung ứng dịch vụ y tế.

Đối với du lịch và văn hóa, các vấn đề được đặt ra gồm tăng doanh thu du lịch, mở rộng thị trường khách, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án tu bổ di tích, đầu tư cơ sở vật chất văn hóa và thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu GRDP được giao, các sở, ngành khối văn hóa - xã hội được yêu cầu tập trung vào những giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Trong đó, ngành du lịch đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách và tăng cường liên kết phát triển du lịch.

Các nguồn lực được ưu tiên cho đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho các cơ sở y tế, nhất là y tế cơ sở và địa bàn khó khăn.

Ngành y tế đồng thời được yêu cầu nâng cao năng lực tài chính, phát triển dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ về khám sức khỏe toàn dân, các dự án xây dựng bệnh viện.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh tập trung xác định nhu cầu đào tạo gắn với yêu cầu phát triển, ưu tiên nguồn lực cho đào tạo STEM, kỹ thuật, công nghệ và kỹ năng số.

Giao ban 9 tháng khối văn hóa - xã hội và giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của khối văn hóa - xã hội trong GRDP của tỉnh.

Tập trung nguồn lực cho những tháng cuối năm

Phát biểu kết luận, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, yêu cầu các sở, ngành bám sát nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh triển khai trong những tháng cuối năm; thống nhất phương pháp thống kê, rà soát số liệu, bảo đảm tính phù hợp, chính xác; đồng thời tập trung các giải pháp tăng cường giải ngân vốn đầu tư công trong các lĩnh vực.

Đối với ngành giáo dục, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc chi thường xuyên bảo đảm tiến độ và đúng quy định; rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư năm 2027; đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường học, đồng thời tăng cường quản lý, vận hành trường học, nhất là tại các trường khu vực biên giới.

Ngành Y tế tập trung triển khai chuyển đổi số, khám sức khỏe toàn dân và các dự án xây dựng bệnh viện.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh yêu cầu rà soát nhiệm vụ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh kích cầu, tăng mức chi tiêu của du khách và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Ngành cũng được giao tham mưu công tác chuẩn bị cho việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Các sở, ngành còn lại tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, chức năng và nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khối văn hóa - xã hội và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh Sơn La trong năm 2026.