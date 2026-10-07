Thời kỳ 'thắt lưng buộc bụng' trở lại khi nợ công toàn cầu vượt mốc 100% GDP

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trước thềm Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Bangkok, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp, phát đi tín hiệu về sự trở lại của thời kỳ "thắt lưng buộc bụng" trên phạm vi toàn cầu.

Người đứng đầu IMF nhấn mạnh kỷ nguyên các chính phủ dựa vào nguồn tiền giá rẻ và tăng trưởng nhanh để kiểm soát nợ đã chính thức khép lại. Khối nợ công toàn cầu hiện đã tiệm cận các mức kỷ lục sau Chiến tranh thế giới thứ hai và dự kiến sẽ vượt ngưỡng 100% GDP trước năm 2030, trong đó các nền kinh tế phát triển là nhóm vi phạm nghiêm trọng nhất.

Bà Georgieva nhận định: "Các nhà hoạch định chính sách không thể tiếp tục trông chờ duy nhất vào tốc độ tăng trưởng cao hơn để giải quyết các bài toán tài khóa. Dư địa tài khóa đang kêu cứu để được phục hồi," đồng thời kêu gọi các chính phủ thắt chặt chi tiêu và các ngân hàng trung ương duy trì quan điểm thắt chặt tiền tệ.

Thực tế, chi phí vay nợ đang tăng vọt khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ, Đức và Nhật Bản đều chạm đỉnh lịch sử nhiều thập kỷ.

Theo phân tích của IMF, kinh tế thế giới đang chịu tác động từ hai lực lượng trái chiều: cú sốc tiêu cực về nguồn cung năng lượng do xung đột tại Iran và cú sốc tích cực về cầu từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Giá dầu hiện duy trì quanh mức 100 USD/thùng - cao hơn nhiều so với dự báo 89 USD/thùng của IMF hồi tháng 7.

Lãnh đạo IMF nhận định áp lực giá năng lượng cao sẽ còn kéo dài ngay cả khi chiến sự tại vùng Vịnh sớm chấm dứt.

Ở chiều ngược lại, công nghệ AI đang trở thành động lực then chốt quyết định vị thế kinh tế của các quốc gia. Nếu khai thác đúng hướng, AI có thể giúp tăng trưởng toàn cầu thêm 0,5% mỗi năm, tương đương việc thêm một nền kinh tế quy mô bằng khối ASEAN trong một thập kỷ.

Tuy nhiên, bà Georgieva cảnh báo làn sóng đầu tư hạ tầng AI quy mô lớn này đang gây ra áp lực lạm phát cao; nếu kỳ vọng của nhà đầu tư bị đứt gãy, đây sẽ trở thành một "cú sốc có phạm vi ảnh hưởng rất rộng" kéo theo rủi ro về mất việc làm và an ninh mạng.

IMF dự kiến sẽ công bố bản cập nhật dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong khuôn khổ chuỗi hội nghị tại Bangkok vào tuần tới./.