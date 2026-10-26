Tổ xung kích… đặc biệt

Gần 70 tuổi, dù tuổi cao, sức yếu nhưng thương binh Cao Văn Tương (SN 1958) ở thôn Quy Đạt vẫn xông xáo, nhiệt tình tham gia “Tổ xung kích” cựu chiến binh (CCB) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng. Ông cũng là thành viên lớn tuổi nhất trong tổ. Từng cầm súng chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam và trở về với vết thương do chiến tranh để lại, hơn ai hết, người CCB ấy hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình.

Để có được cuộc sống như hôm nay, máu xương của biết bao thế hệ, trong đó có những người lính, đồng đội của ông đã đổ xuống. Trở về đời thường, chứng kiến cảnh gia đình, người thân của những người lính năm xưa vẫn còn vất vả, khó khăn, ông luôn trăn trở. Chính vì vậy, khi Hội CCB xã Minh Hóa thành lập “Tổ xung kích”, ông liền đăng ký tham gia.

CCB Cao Văn Tương chia sẻ: “Trong cuộc sống, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhìn hoàn cảnh gia đình đồng đội còn khó khăn, tôi trăn trở lắm, nhưng không biết giúp đỡ bằng cách nào, vì bản thân cũng chẳng giàu có gì. Không có điều kiện hỗ trợ về vật chất, thì đóng góp chút sức lực nhỏ bé còn lại vậy. Là người lính Bộ đội Cụ Hồ, lại là đảng viên, làm được việc gì có ích cho bà con, cho đồng đội là tôi cố gắng để thực hiện cho bằng được”.

Các thành viên “Tổ xung kích” của Hội Cựu chiến binh xã Minh Hóa vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà bà Đinh Thị Nể - Ảnh: C.H

Khi nhà bà Đinh Thị Nể (80 tuổi), vợ của liệt sĩ, ở thôn Hợp Lợi chuẩn bị được xây dựng, có rất nhiều người đến giúp đỡ dọn dẹp , vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục khối cát, đá được tập kết ngay tại địa điểm xây dựng. Nhà bà Nể nằm trên đồi cao, cách xa tuyến đường chính. Lối đi vào nhà chỉ là con ngõ nhỏ hẹp, rộng hơn 1m. Vật liệu xây dựng chỉ tập kết ngoài tuyến đường chính (cách nhà hơn 100m). Muốn đưa vật liệu vào nhà, gia đình chỉ còn cách thuê người vận chuyển. Nắm bắt được tình hình, Tổ xung kích của Hội CCB xã Minh Hóa đã đến hỗ trợ, giúp đỡ vận chuyển vật liệu.

Bà Đinh Thị Nể chia sẻ: “Gia đình neo người, hoàn cảnh lại khó khăn. Để làm được ngôi nhà không phải dễ dàng. Biết được hoàn cảnh gia đình, Hội CCB xã đã bố trí lực lượng đến hỗ trợ. Nếu không có sự giúp đỡ của các chú CCB, chắc chắn gia đình phải thuê người và phải tốn kém một khoản chi phí không nhỏ”.

Trao đổi về mô hình ý nghĩa này, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Hóa Đinh Ngọc Lương, cho biết, "Tổ xung kích" được thành lập với mục tiêu huy động ngày công lao động của hội viên để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tổ hoạt động trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Từ khi thành lập đến nay, các hoạt động nghĩa tình, thiết thực của tổ đã nhanh chóng lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên tham gia, từ những CCB cao tuổi cho đến những thanh niên trẻ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Đến nay, lực lượng của tổ đã lên tới gần 30 đồng chí. Mỗi khi có gia đình chính sách cần trợ giúp, các thành viên lại xông xáo có mặt để hỗ trợ từ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ, san nền, đào móng đến xây tường, lợp mái.

“Hầu hết các gia đình người có công khi làm nhà đều có hoàn cảnh rất vất vả, lại thiếu người gánh vác việc nặng. Mặc dù hội không có nguồn lực tài chính để hỗ trợ trực tiếp, song sự góp sức bằng ngày công lao động của “Tổ xung kích” đã giúp nhiều trường hợp bớt đi một phần chi phí đáng kể, góp phần giúp các gia đình hoàn thiện ngôi nhà mơ ước”, ông Đinh Ngọc Lương chia sẻ thêm.