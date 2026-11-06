Hơn 400 học sinh Nhật Bản trải nghiệm 'một ngày làm học sinh THPT' tại TPHCM

Trong 3 ngày (3, 4 và 5-11), Trường THPT Phan Đăng Lưu đã đón đoàn 425 học sinh, giáo viên Trường Trung học Buzan, Nhật Bản đến giao lưu văn hóa, học tập. Đây là một trong số ít trường công lập tại TPHCM có khả năng tổ chức các chương trình giao lưu, đón tiếp số lượng lớn học sinh quốc tế. Trước đó, trường nhiều lần đón các đoàn khoảng 500 học sinh, giáo viên quốc tế đến tham quan, học tập và trải nghiệm.

Trong thời gian giao lưu, học sinh, giáo viên Nhật Bản được tìm hiểu về văn hóa, phong tục, con người Việt Nam; tham gia các trò chơi dân gian như đá cầu, nhảy dây, viết thư pháp. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tạo cơ hội để học sinh hai nước kết nối, trò chuyện và chia sẻ những nét văn hóa đặc trưng. Đáng chú ý, các chuyến tham quan TPHCM (City Tour) do chính học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu thiết kế và tổ chức đã giúp học sinh Nhật Bản được tham quan những địa danh văn hóa, lịch sử nổi tiếng của thành phố, đồng thời hiểu thêm về đời sống và nhịp phát triển của TPHCM.

Đánh giá về chương trình, ông HARADA MANABU, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Buzan, cho biết đây là hoạt động giao lưu văn hóa quy mô, đặc sắc nhất mà học sinh nhà trường từng có cơ hội tham gia. Các em rất hào hứng, hạnh phúc và tích cực hòa mình vào từng hoạt động.

Theo ông HARADA MANABU, học sinh nhà trường từng tham gia nhiều chuyến giao lưu, trao đổi văn hóa tại các quốc gia như Canada, New Zealand..., nhưng chương trình tại Trường THPT Phan Đăng Lưu để lại những ấn tượng sâu sắc. Không chỉ mang đến trải nghiệm mới, chương trình còn truyền tải thông điệp về tinh thần hợp tác quốc tế, sự thấu hiểu văn hóa và phong tục giữa các quốc gia. Qua đó, học sinh có thêm kiến thức về giáo dục, văn hóa và con người TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

“Giáo viên, học sinh Việt Nam rất hiếu khách, thân thiện và tử tế. Chúng tôi hy vọng những năm học tiếp theo sẽ tiếp tục được đến tham quan, giao lưu, học tập tại trường”, ông HARADA MANABU bày tỏ.

Trong vai nhân vật hoạt hình Nobita nổi tiếng của Nhật Bản để đón đoàn, thầy Trần Thành Trung, giáo viên môn Hóa học Trường THPT Phan Đăng Lưu, cho rằng chương trình không chỉ giúp giáo viên có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa các quốc gia mà còn tạo môi trường thực hành ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Đây cũng là cơ hội để những giáo viên không chuyên tiếng Anh mạnh dạn giao tiếp, học hỏi và nâng cao khả năng ngôn ngữ.

Tham gia dẫn đoàn học sinh Nhật Bản trong các chuyến City Tour, Nguyễn Nhật Duy Minh, học sinh lớp 12A12 Trường THPT Phan Đăng Lưu, cho biết các bạn Nhật Bản đặc biệt ấn tượng với những địa điểm như trụ sở UBND TPHCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, đường sách... Không chỉ tìm hiểu về văn hóa, các bạn còn cảm nhận được nhịp sống và sự phát triển năng động của thành phố.

“Em rất tự hào khi có thể trực tiếp giới thiệu với bạn bè quốc tế về TPHCM, đất nước và con người Việt Nam. Việc nhà trường tổ chức nhiều chương trình giao lưu quốc tế tạo điều kiện để chúng em kết nối với thế giới ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua đó có thêm sự tự tin khi hội nhập”, Duy Minh chia sẻ.

Theo cô Trần Thị Thơm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu, giao lưu, hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học, nhằm mở rộng môi trường hội nhập cho cả giáo viên và học sinh. Nhà trường hướng đến mục tiêu mỗi học sinh có thể sử dụng hai ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh và một trong các ngôn ngữ Nhật, Hàn, Trung. Bên cạnh Nhật Bản, trường hiện duy trì kết nối, giao lưu với nhiều trường học tại Đài Loan, Hàn Quốc...

Cô cho biết, điểm nhấn trong chương trình giao lưu lần này là các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam. Xuyên suốt 3 ngày, những nét văn hóa đặc sắc của nhiều vùng miền, từ Nam bộ, Tây Bắc đến Bắc bộ, được giới thiệu thông qua các tiết mục biểu diễn trang phục, múa lân, xiếc và văn nghệ. “Trong chương trình giao lưu, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ kết nối học sinh hai trường, qua đó tạo thêm môi trường để học sinh nhà trường tự tin giao tiếp, hội nhập quốc tế”, cô Trần Thị Thơm phấn khởi chia sẻ.

Một số hình ảnh trong chương trình trải nghiệm của hơn 400 học sinh Nhật Bản tại Trường THPT Phan Đăng Lưu: