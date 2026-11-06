Hải Phòng hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam, nhiều sự kiện diễn ra trong tháng 11

Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống

Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; đồng thời khẳng định văn hoá là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Thành phố yêu cầu mỗi xã, phường, đặc khu chủ động tổ chức/lồng ghép ít nhất một hoạt động văn hoá, nghệ thuật, trải nghiệm, giáo dục di sản hoặc giao lưu văn hoá cộng đồng và ít nhất một hoạt động thể dục, thể thao.

Các chương trình nghệ thuật được triển khai trên toàn địa bàn

Các địa phương được khuyến khích lựa chọn nội dung phù hợp với lịch sử, bản sắc và thế mạnh riêng, ưu tiên sự tham gia trực tiếp của nhân dân, nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và các câu lạc bộ. Từ trình diễn nghệ thuật truyền thống, thực hành nghề thủ công, trò chơi dân gian đến đọc sách, xem phim, tìm hiểu di tích, mỗi hoạt động đều mở ra cơ hội để người dân tiếp cận văn hoá bằng trải nghiệm thực tế.

Về lâu dài, những hoạt động này cần được duy trì thường xuyên, gắn với việc phát huy hiệu quả nhà văn hoá, thư viện, thiết chế thể thao và các câu lạc bộ ở cơ sở. Khi có không gian sinh hoạt phù hợp và sự hưởng ứng của cộng đồng, các phong trào văn hoá sẽ không chỉ diễn ra sôi nổi trong những ngày kỷ niệm mà còn trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên.

Cuộc thi Kể chuyện bằng sách của các trường THCS trên địa bàn

Từ những đêm giao lưu văn nghệ, hoạt động thể thao ở khu dân cư đến các không gian trải nghiệm di sản, thư viện cộng đồng, Ngày Văn hóa Việt Nam mở ra cơ hội để người dân gần gũi hơn với các giá trị văn hoá dân tộc và bản sắc quê hương.

Trong đó, giai đoạn cao điểm diễn ra từ ngày 18.11 đến ngày 24.11.2026. Các hoạt động được triển khai trên địa bàn toàn thành phố, tập trung tại các xã, phường, đặc khu; khu dân cư, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp; các thiết chế văn hoá, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà hát và không gian văn hoá công cộng.

Hướng tới sự gắn kết trong cộng đồng

Mục tiêu hướng tới của Ngày Văn hoá Việt Nam chính là tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm, giáo dục di sản hoặc giao lưu văn hóa cộng đồng, thể thao quần chúng… Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng và lan tỏa các sản phẩm truyền thông số, tư liệu, hình ảnh, video giới thiệu văn hoá, di sản và con người Hải Phòng.

Lễ hội tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

Chương trình nhằm kết nối sự tham gia của toàn thể nhân dân, cộng đồng, nghệ nhân, nghệ sĩ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và du khách; khuyến khích hình thành các mô hình hoạt động văn hoá có khả năng duy trì, phát triển trong những năm tiếp theo.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư được gắn với tuyên truyền, giới thiệu, thực hành các giá trị văn hoá truyền thống; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh.

Chương trình nghệ thuật tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thành phố quan tâm tổ chức các hoạt động tại khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, địa bàn còn khó khăn và không gian sinh hoạt cộng đồng; tạo điều kiện để trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm xã hội khác được tham gia, tiếp cận và thụ hưởng văn hoá bình đẳng. Các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn được lồng ghép phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngày Văn hoá Việt Nam là ngày hội của toàn dân

Tại Hải Phòng, nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm văn hóa sẽ được tổ chức. Nổi bật là chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam” diễn ra tối 24.11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông; không gian trải nghiệm “Một không gian - nhiều trải nghiệm” trong hai ngày 21 và 22.11 tại sân Nhà trưng bày triển lãm mỹ thuật thành phố.

Không gian trải nghiệm được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và du khách trực tiếp tham quan, giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và Hải Phòng. Các hoạt động gồm trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa, đất và người Hải Phòng; giới thiệu lễ hội, phong tục, tập quán, nghề thủ công truyền thống; trình diễn nghệ thuật dân gian, sân khấu truyền thống và giao lưu với nghệ nhân, nghệ sĩ. Người tham gia còn có cơ hội thực hành nghề truyền thống, trải nghiệm trò chơi dân gian và tìm hiểu các sản phẩm thủ công, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trong lĩnh vực thư viện, thành phố tổ chức trưng bày, giới thiệu sách báo, tài liệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam và Hải Phòng; giới thiệu tài nguyên thư viện số, tổ chức đọc sách, kể chuyện và tìm hiểu lịch sử - văn hóa dành cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Các hoạt động khác gồm cuộc thi bình chọn ảnh “Sắc màu áo dài và tri thức” trên fanpage hoặc website thư viện; luân chuyển sách báo, phục vụ lưu động tại cơ sở; biên soạn Thư mục chuyên đề “Văn hóa Việt Nam - Bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập”. Thành phố cũng phối hợp với các nhà xuất bản, nhà sách tổ chức hội chợ sách, tặng sách và bán sách với giá ưu đãi.

Hoạt động điện ảnh tập trung vào các đợt chiếu phim về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Hải Phòng, phục vụ người dân, học sinh, sinh viên tại các thiết chế văn hóa và địa bàn cơ sở. Theo đó, từ ngày 21 đến 23.11, Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”. Chương trình dự kiến có triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”, Gala “Điểm hẹn Hải Phòng - Những bài hát trong phim”, chương trình fam tour khảo sát địa điểm quay phim tại Hải Phòng, hoạt động chiếu phim và ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngày hội Văn hoá được Hải Phòng lan toả trên khắp địa bàn

Ở lĩnh vực thể dục thể thao, các địa phương được khuyến khích tổ chức hoạt động thể thao quần chúng phù hợp với điều kiện thực tế, kết hợp giao lưu văn hóa cộng đồng, tạo không khí vui tươi, lành mạnh.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cũng được chú trọng thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành, trình diễn và truyền dạy di sản, với sự tham gia của nghệ nhân, người thực hành di sản và các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Thành phố định hướng gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương; khuyến khích ứng dụng công nghệ số, số hóa tư liệu, xây dựng sản phẩm truyền thông đa phương tiện và không gian giới thiệu di sản trên môi trường số.

Cùng với đó, Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ di tích, gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các hành vi xâm hại di sản, mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động văn hóa để trục lợi hoặc gây chia rẽ cộng đồng sẽ được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Trong phát triển du lịch, thành phố định hướng xây dựng, quảng bá các chương trình du lịch di sản, văn hóa - lịch sử, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực, tham quan bảo tàng, di tích và du lịch cộng đồng. Doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm đến và các chủ thể văn hóa được khuyến khích xây dựng sản phẩm, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.