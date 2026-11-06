Xúc động đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an tại TP.HCM

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an diễn ra tối 6/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Chư tôn đức giáo phẩm thực hiện nghi thức hoa đăng trong không khí trang nghiêm, thành kính, hướng đến dấu mốc 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Những ngọn hoa đăng được thắp sáng trong đêm hội, gửi gắm ước nguyện hòa bình, quốc thái dân an và chúng sinh an lạc.

Những ngọn đèn được thắp lên mang ý nghĩa biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, lòng từ bi và niềm tin vào những điều thiện lành.

Đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử và đại biểu tham dự đêm hoa đăng, một trong những hoạt động văn hóa tâm linh nổi bật trong chuỗi sự kiện của Đại hội.

Tăng ni, phật tử cùng tham gia nghi thức thắp hoa đăng, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp và những ước nguyện tốt đẹp trong dịp Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Nhiều phật tử lặng đi trong giây phút tham gia nghi thức hoa đăng, hướng lòng mình về những điều bình an, tốt đẹp.

Những ngọn đèn được nâng niu trên tay, gửi gắm mong ước về một đất nước thái bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội hoa đăng là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức bên cạnh các nội dung chính trị, Phật sự của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X mang phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, hướng tới xây dựng Giáo hội đoàn kết, vững mạnh.

Các phật tử thành kính tham gia nghi thức, cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an và thế giới không còn chiến tranh, xung đột.

Những ngọn hoa đăng nối tiếp nhau được thắp sáng, tạo nên không gian trang nghiêm tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam.

Trong ánh sáng hoa đăng, các phật tử thành kính chắp tay cầu nguyện, hướng đến những giá trị từ bi, trí tuệ và hòa hợp mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ mới.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đêm hoa đăng còn góp phần tạo không gian giao lưu, gắn kết tăng ni, phật tử và đại biểu về tham dự Đại hội từ khắp mọi miền đất nước.