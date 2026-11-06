Du lịch Quảng Ngãi khởi sắc, lan tỏa sức hút điểm đến

Du khách tham quan, khám phá cảnh sắc thiên nhiên tại các điểm du lịch ở Quảng Ngãi. Ảnh: Vương Quốc

Trong 10 tháng đầu năm 2026, du lịch Quảng Ngãi ghi nhận hơn 6 triệu lượt khách, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.341 tỉ đồng, tăng 46%, vượt 27% kế hoạch năm.

Theo thống kê, riêng tháng 10.2026, Quảng Ngãi đón khoảng 480.000 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 8.700 lượt, tăng 2%.

Tổng doanh thu du lịch tháng 10 ước đạt 408 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Thu bằng ngoại tệ đạt khoảng 1,9 triệu USD, tăng 2%.

Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách. Ảnh: NĐ

Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ngãi đạt hơn 6 triệu lượt, tăng 55% so với cùng kỳ và bằng 98% kế hoạch năm. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt 123.900 lượt, tăng 54%, vượt 12% kế hoạch năm.

Doanh thu du lịch ước đạt 5.341 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, đạt 127% kế hoạch năm. Thu bằng ngoại tệ đạt 27 triệu USD, tăng 51% và đạt 108% kế hoạch năm.

Kết quả này cho thấy sức hút của các điểm đến Quảng Ngãi tiếp tục được cải thiện, đồng thời phản ánh hiệu quả từ các hoạt động quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch.

Nhiều du khách lựa chọn Quảng Ngãi làm điểm đến nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên. Ảnh Vương Quốc

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch gắn với đa dạng hóa các dịch vụ, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Trong đó, chú trọng triển khai hiệu quả Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch biển đảo Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch Việt Nam.