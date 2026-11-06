Triển lãm 'Sắc sơn ta': Sắc màu truyền thống gặp gỡ tư duy nghệ thuật đương đại

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham dự. (Ảnh: ANH HUY)

Triển lãm “Sắc sơn ta” với chủ đề “Những sắc màu truyền thống” mang đến không gian đầy cảm xúc với các câu chuyện được truyền tải qua tranh sơn mài. Quy tụ gần 80 tác phẩm của 14 họa sĩ, triển lãm cho thấy nhiều góc nhìn sáng tạo của mỗi hoạ sĩ qua chất liệu sơn mài quen thuộc.

Các tác phẩm tại triển lãm khai thác nhiều đề tài gần gũi với đời sống như thiên nhiên, phong cảnh, con người, văn hóa hay không gian đô thị. Mỗi tác phẩm lại được từng họa sĩ “thổi hồn” bằng cá tính nghệ thuật riêng, tạo nên một không gian nghệ thuật với nhiều sắc thái. Qua đó, triển lãm trở thành nơi gặp gỡ của những người nghệ sĩ có chung tình yêu và sự gắn bó với sơn mài truyền thống.

Mỗi bức tranh được trưng bày thể hiện mỗi câu chuyện và cá tính nghệ thuật riêng của họa sĩ. (Ảnh: ANH HUY)

Không chỉ mang những câu chuyện khác nhau, các tác phẩm còn cho thấy khả năng biểu đạt phong phú của chất liệu sơn mài. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, hình khối, bố cục và kỹ thuật xử lý bề mặt, các họa sĩ đã khai thác thành công những lát cắt của đời sống đương đại qua chất liệu sơn mài truyền thống.

Không gian trưng bày các chất liệu sơn mài làm nên từng bức tranh. (Ảnh: ANH HUY)

Bên cạnh không gian trưng bày tác phẩm, triển lãm “Sắc sơn ta” còn giới thiệu các chất liệu được sử dụng trong nghệ thuật sơn mài, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về đặc tính của từng nguyên liệu cũng như quá trình sáng tạo nên một bức tranh sơn mài.

Khách tham quan lưu lại những bức ảnh tại triển lãm. (Ảnh: ANH HUY)

Phát biểu khai mạc, họa sĩ Phùng Hoa Miên (đại diện nhóm họa sĩ tham gia triển lãm) bày tỏ sự xúc động khi công chúng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến nghệ thuật sơn mài truyền thống. Theo bà, 80 tác phẩm trưng bày tại triển lãm là 80 câu chuyện, 80 màu sắc và 80 cá tính riêng của mỗi họa sĩ. “Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn mọi người sẽ hiểu hơn về sơn mài truyền thống, một nghệ thuật có vẻ đẹp trầm ấm và độ lung linh khó tả”, họa sĩ Phùng Hoa Miên nói thêm.

Triển lãm “Sắc sơn ta” sẽ trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến hết ngày 10/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.