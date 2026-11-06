Khám phá những hoạt động trải nghiệm hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám

Hai hoạt động “Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức” và “Gặp gỡ hiền tài” là những hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện cao điểm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam (1076 - 2026). Các hoạt động được lấy cảm hứng từ hành trình học tập, rèn luyện của các Giám sinh xưa cùng truyền thống tôn vinh hiền tài của dân tộc.

Bên cạnh đó, những hoạt động cũng được thiết kế theo hướng kết hợp giữa khám phá tri thức, tương tác trực tiếp và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống. Qua đó, công chúng có những trải nghiệm sinh động, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Quốc Tử Giám, tạo cơ hội để mỗi người trực tiếp tham gia, cảm nhận và lưu giữ những dấu ấn riêng trong hành trình khám phá di sản.

Trong đó, hoạt động “Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức” lấy cảm hứng từ hành trình học tập, tu dưỡng và trưởng thành của các Giám sinh Quốc Tử Giám xưa. Qua đó, sự kiện đưa du khách bước vào hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và những giá trị tiêu biểu của nền Quốc học Việt Nam thông qua hình thức passport (hộ chiếu) tương tác.

Mỗi người tham gia được trao một cuốn passport để lần lượt thực hiện các nhiệm vụ tại ba trạm trải nghiệm. Đồng thời, mỗi trạm mang một chủ đề và thông điệp riêng, kết nối thành hành trình xuyên suốt từ tìm hiểu cội nguồn đạo học, nuôi dưỡng khát vọng học tập đến ý thức kế thừa và phát huy các giá trị di sản.

Mỗi người tham gia được trao một cuốn passport để lần lượt thực hiện các nhiệm vụ tại ba trạm trải nghiệm

Hành trình bắt đầu tại trạm “Khởi nguồn Đạo học”, nơi du khách khám phá lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục và những giá trị đạo học thông qua hệ thống câu hỏi tương tác bằng mã QR. Nội dung được thiết kế phù hợp với từng nhóm độ tuổi, giúp người tham gia, đặc biệt là các em nhỏ, tiếp cận lịch sử một cách chủ động, tự nhiên và sinh động.

Tiếp nối hành trình là trạm “Lập chí Hiền tài”, nơi mỗi người viết xuống những ước nguyện, mục tiêu học tập và khát vọng của bản thân để gửi gắm tại “cây cội nguồn”. Lấy cảm hứng từ tinh thần lập chí, rèn đức, luyện tài của các thế hệ sĩ tử xưa, hoạt động mang đến trải nghiệm ý nghĩa, khơi gợi những suy ngẫm về giá trị của việc học, ý chí và trách nhiệm của mỗi người trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Mỗi người viết xuống những ước nguyện, mục tiêu học tập và khát vọng của bản thân để gửi gắm tại “cây cội nguồn”

Tại trạm cuối cùng “Tiếp nối Di sản”, du khách cùng tham gia hoàn thiện bức tranh ghép mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám. Mỗi mảnh ghép khi kết nối sẽ tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tượng trưng cho sự gắn kết giữa các cá nhân, các thế hệ trong hành trình gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam.

Tại trạm cuối cùng “Tiếp nối Di sản”, du khách cùng tham gia hoàn thiện bức tranh ghép mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám

Sau khi hoàn thành cả ba thử thách, người tham gia được xác nhận từng chặng khám phá bằng các dấu đóng trên passport, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ và dấu ấn riêng tại di tích.

Song hành cùng hành trình khám phá tri thức, hoạt động “Gặp gỡ hiền tài” mở ra không gian trải nghiệm văn hóa, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với đời sống học tập, truyền thống khoa cử. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần tôn vinh hiền tài của dân tộc thông qua các hoạt động tương tác và check-in mang đậm dấu ấn lịch sử.

Điểm nhấn của chương trình là booth chụp hình “Vinh quy bái tổ”, lấy cảm hứng từ hình ảnh các vị tân khoa trở về quê hương sau khi đỗ đạt. Tại đây, du khách có cơ hội hóa thân, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian tái hiện không khí vinh quy trang trọng, giàu bản sắc văn hóa khoa bảng Việt Nam.

Bên cạnh không gian check-in, hoạt động còn mang đến không gian trải nghiệm nếp học Quốc Tử Giám xưa, tái hiện hình ảnh lớp học truyền thống với thầy đồ, Giám sinh cùng những hoạt động học tập quen thuộc như đọc sách, mài mực, luyện chữ. Tại đây, du khách được quan sát, trực tiếp tương tác, trải nghiệm một số hoạt động gắn với nếp học của người xưa.

Bên cạnh không gian check-in, hoạt động còn mang đến không gian trải nghiệm nếp học Quốc Tử Giám xưa, tái hiện hình ảnh lớp học truyền thống với thầy đồ, Giám sinh cùng những hoạt động học tập quen thuộc như đọc sách, mài mực, luyện chữ

Bên cạnh đó, du khách tham gia hoạt động và thực hiện theo thể lệ chương trình còn có cơ hội nhận những món quà lưu niệm mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám. Điểm chung của “Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức” và “Gặp gỡ hiền tài” nằm ở cách tiếp cận di sản thông qua sự tham gia trực tiếp của công chúng, với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, chiều sâu văn hóa và những hình thức trải nghiệm phù hợp với đời sống đương đại.

Được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hai hoạt động góp phần phát huy vai trò của di tích. Đây là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, tạo không gian giáo dục, sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng mang ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, các hoạt động cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Quốc học, bồi đắp ý thức trách nhiệm trong gìn giữ di sản và truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ hôm nay.