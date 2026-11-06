19 hoạt động trọng tâm hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam tại Quảng Ninh

Ngày 5/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh thông tin: thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thông tin tuyên truyền phong phú, đậm đà bản sắc. Mục tiêu là tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa và khơi dậy khát vọng phát triển của vùng đất Mỏ.

Theo kế hoạch, thành phố có 19 hoạt động trọng tâm. Trong đó, 10 hoạt động do UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ chủ trì, 9 hoạt động do Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội chủ trì. Thành phố coi đây vừa là đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp, vừa là cơ hội bảo tồn, phát huy di sản vùng Mỏ, gắn phát triển văn hóa với kinh tế – xã hội và du lịch bền vững.

Chuỗi sự kiện mở màn sáng 1/11 bằng lễ phát động tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long). Buổi lễ thu hút gần 10.000 đại biểu, cán bộ và người dân, có kết nối với các xã, phường, đặc khu.

Văn hóa lan tỏa đến từng khu dân cư, trường học

Điểm mới năm nay là các hoạt động được đưa về tận cơ sở. Sáng 15/11, các thôn, khu dân cư trên địa bàn dự kiến đồng loạt tổ chức ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày hội có văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian để người dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Phong trào văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi tại Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và các xã, phường, đặc khu, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, hải đảo. Các địa phương tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật quần chúng, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, trưng bày sách, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào Dao, Tày, Sán Chí. Báo chí, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở tập trung phản ánh các mô hình hay trong bảo tồn văn hóa truyền thống, giới thiệu di sản và danh thắng tiêu biểu của Quảng Ninh.

Thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Trong trường học, ngành Giáo dục thành phố phát động các hoạt động hưởng ứng tại Trường THPT Bãi Cháy từ ngày 2/11. Các hoạt động được triển khai đồng loạt trong toàn ngành, cao điểm đến ngày 28/11, gồm:

Cuộc thi vẽ tranh Em vẽ thành phố Quảng Ninh. Tranh tường Non nước quê mình hữu tình, xinh đẹp quá tại Trường THPT Hoành Bồ. Hội diễn Giai điệu tuổi hồng lần thứ XIII, với sự tham gia của 22/22 cụm, đoàn. Phát triển văn hóa đọc qua thư viện mở và tủ sách lớp học.

Mỗi cơ sở giáo dục đăng ký ít nhất một mô hình, cách làm sáng tạo trong năm học 2026–2027. Ngành giáo dục yêu cầu tổ chức thiết thực, tiết kiệm, không tạo thêm áp lực cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tạo sức hút cho điểm đến cuối năm

Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp Quảng Ninh quảng bá di sản và kích cầu du lịch mùa thu đông. Nổi bật nhất là Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, diễn ra từ ngày 20-24/11 tại Khu Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long (phường Bãi Cháy). Liên hoan dự kiến thu hút 50.000 - 60.000 lượt khách trong và ngoài nước. Các điểm nhấn khác gồm:

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, với khoảng 17.000 người tham gia. Hội chợ OCOP Sắc thu Quảng Ninh 2026, với khoảng 200 gian hàng. Triển lãm 90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh. Chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử. Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc).

Các VĐV tham gia chạy cự ly 5km tại Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Thành phố phấn đấu đón khoảng 4,2 triệu lượt khách trong quý IV/2026, góp phần hoàn thành mục tiêu 23 triệu lượt khách cả năm. Tổng thu du lịch năm 2026 dự kiến đạt khoảng 70 271 tỷ đồng.

Chuỗi hoạt động dự kiến khép lại đúng ngày 24/11 với Liên hoan tiếng hát khu dân cư Tự hào thành phố Quảng Ninh. Qua đó, Quảng Ninh góp phần phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, tiếp tục khẳng định hình ảnh một vùng đất năng động, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, không ngừng đổi mới và phát triển.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TỪ NGÀY 7/11 10–15/11: Hội chợ OCOP Sắc thu Quảng Ninh 2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm

10–24/11: Triển lãm tranh cổ động tấm lớn

14/11: Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh – Quảng Tây (Trung Quốc)

15/11: Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc, tổ chức đồng loạt tại các thôn, khu dân cư

20/11: Chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử

20–24/11: Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 tại phường Bãi Cháy

20–26/11: Hội Sách và trải nghiệm văn hóa đọc tại Bảo tàng – Thư viện thành phố

22/11: Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026

24/11: Liên hoan tiếng hát khu dân cư Tự hào thành phố Quảng Ninh