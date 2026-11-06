Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, từ ngày 1 - 8/11, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ công tác giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ninh Bình thu nhận gần 20.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2, đạt hơn 83% kế hoạch. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với công an cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể địa phương rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, bảo đảm quá trình triển khai khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình.

Công an tỉnh cũng thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra việc thu nhận mẫu ADN tại các địa phương. Trong quá trình thực hiện, lực lượng công an chủ động phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thủ tục, đối chiếu thông tin và lấy mẫu sinh phẩm.

Đáng chú ý, để tạo thuận lợi cho người dân, các tổ công tác tăng cường thu nhận mẫu lưu động tại nhà và cơ sở y tế đối với những trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.

Qua đó, vừa bảo đảm tiến độ, vừa hạn chế việc thân nhân phải di chuyển, không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện thu nhận mẫu. Riêng trong đợt 2, gần 170 trường hợp đã được lực lượng chức năng đến tận nơi hỗ trợ lấy mẫu.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 3.640 mẫu trong tổng số 4.370 mẫu ADN theo kế hoạch đợt 2, đạt trên 83%. Kết quả này góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, tạo cơ sở quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận mẫu ADN trong đợt 2.

Tiến Anh