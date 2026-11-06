Xã Cam Lộ xúc tiến xây dựng công trình tưởng niệm liệt sĩ Hầm lán An Hưng

Qua khảo sát, Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ Thái Thị Hồng Minh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc với chủ sử dụng đất, nghiên cứu phương án hoán đổi đất để xây dựng công trình tưởng niệm các liệt sĩ.

Lãnh đạo xã Cam Lộ khảo sát thực tế địa điểm Hầm mộ liệt sĩ thôn An Hưng - Ảnh: T.L

Động thái này được thực hiện sau khi lãnh đạo xã tiếp nhận phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị qua bài viết “Nỗi đau không quên”, đăng ngày 25/10/2026.

Bài báo phản ánh sự kiện đau thương xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 23/11/1972, khi máy bay B-52 của Mỹ ném bom trúng hầm, nơi các cán bộ đang họp bàn phương án cứu trợ Nhân dân vùng giải phóng. Loạt bom làm khoảng 60 người thiệt mạng, trong đó có 46 cán bộ từ cấp thôn đến cấp tỉnh. Đồng thời nêu thực trạng địa điểm hy sinh chưa có công trình tưởng niệm, dù đã được ghi danh trong danh mục di tích lịch sử của tỉnh.