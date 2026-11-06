Sắc màu Hòn Thiên bên bờ Đầm Nại

Một góc ngôi làng Hòn Thiên

Từ "Bình Thiên" trăm năm đến làng bích họa bên đầm

Lật lại những trang tư liệu địa danh xưa, núi Hòn Thiên vốn có tên là Bình Thiên, đứng trầm mặc bên đầm Hương Cựu – tiền thân của Đầm Nại ngày nay. Suốt hơn một thế kỷ qua, bao thế hệ người dân nơi đây sống nương vào con nước, nối tiếp nhau giữ lấy nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Thế nhưng, bước ngoặt làm thay đổi nhịp sống ngôi làng chài cổ bắt đầu từ cuối năm 2020. Anh Nguyễn Thái Lai, một người con của Hòn Thiên, đã khởi xướng dự án làng bích họa, biến những mảng tường gạch rêu phong và cổng ngõ cũ kỹ thành những bức tranh sinh động.

Chèo thuyền kayak ngắm cảnh tuyệt đẹp ở Hòn Thiên

Dạo bước qua từng con ngõ nhỏ, hơn 40 bức tranh tường nối tiếp nhau kể câu chuyện đời thường của cư dân ven bờ với hình ảnh ngư dân vung tay kéo lưới giữa sóng nước, cảnh sinh hoạt dân dã, chân chất đậm nét văn hóa biển đầm và những bức họa thiên nhiên tươi mát gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường.

Mỗi góc tường không chỉ là điểm check-in rực rỡ sắc màu, mà còn gói ghém cái "duyên" ngầm của một làng chài đang từng ngày thay da đổi thịt.

Khám phá hệ sinh thái và nhịp sống lội đìa

Rời những bức tường tranh đầy tính nghệ thuật, không gian sông nước mênh mông ngay trước mặt làng lại mở ra một hành trình khám phá thiên nhiên đầy sức hút.

Anh Nguyễn Thái Lai, một người dân địa phương đã khởi xướng dự án làng bích họa Hòn Thiên

Khua nhẹ mái chèo kayak hay ngồi trên chiếc xuồng máy lướt qua những rặng đước, mắm xanh ngắt, du khách dễ dàng hòa mình vào bầu không khí trong lành của vùng đầm nước lợ và tận hưởng khoảng thời gian đắt giá nhất lúc hoàng hôn buông xuống, khi từng đàn chim, đàn cò chao nghiêng tìm về trú ngụ trên những tán rừng ngập mặn tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động giữa không gian yên ả.

Đến với Hòn Thiên, du khách không thể bỏ qua các trải nghiệm hấp dẫn như: Chèo kayak, đi xuồng máy ngắm rừng đước, thăm bè nuôi hàu, hay mặc áo bà ba lội đìa bắt tôm, cá, sò, ốc và thưởng thức mâm cơm dân dã chuẩn vị làng chài.

Không dừng lại ở đó, làng bích họa Hòn Thiên còn đang gấp rút chuẩn bị cho hướng đi mới khi dự kiến ra mắt chuỗi trải nghiệm chuyên sâu dành cho du khách quốc tế vào tháng 1.2027, giúp du khách tự tay xay bột đổ bánh căn, bánh xèo, đập hàu tươi tại bè và học làm bánh Hòn - món bánh truyền thống mang đậm bản sắc địa phương.

Du khách trải nghiệm bắt cá ở Hòn Thiên

Đậm đà vị biển vùng nước lợ

Chuyến đi Hòn Thiên sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi hành trình thưởng thức ẩm thực, nơi nguồn thủy sản đánh bắt và nuôi trồng tươi sống ngay trước đìa được các hộ gia đình chế biến thành những món ăn dân dã tràn đầy hương vị. Nổi bật nhất là cua Đầm Nại trứ danh với vị thịt chắc, ngọt đậm đà qua các món luộc, hấp giữ trọn vị nguyên bản hay rang me, rang muối và nấu lẩu thơm lừng.

Bên cạnh đó, chình huyết theo mùa là thức ngon "hiếm có khó tìm" chỉ xuất hiện vào mùa se lạnh tràn về, chính sự đa dạng của thiên nhiên khiến món ăn đắt giá này càng thêm đặc biệt. Cuối cùng, du khách cũng không thể bỏ qua các món ngon dân dã đặc sắc như bánh căn, bánh xèo giòn rụm, bún sứa thanh mát hay bánh tai vạc đậm vị.

Hải sản tươi ngon ở Hòn Thiên

Sau một ngày lội đìa bắt cá và ngồi bên mâm cơm ấm cúng ngay ven đầm, nghe người dân bản địa rôm rả kể chuyện nghề, chuyện mùa nước, du khách mới cảm nhận trọn vẹn sức sống mới đang nảy nở trên mảnh đất Hòn Thiên.