Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ia Jol

Đến dự Ngày hội có ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Ia Le cùng đông đảo cán bộ và người dân làng Ia Jol.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo xã Ia Le trao sinh kế trị giá 10 triệu đồng cho 1 hộ gia đình. Ảnh: Lạc Hà

Làng Ia Jol có 339 hộ với 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Dao, Tày, Nùng, Mông, Thái, Hoa, Mường, Kinh và Ê Đê.

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận làng Ia Jol đã tích cực vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chung sức xây dựng nông thôn mới. Năm qua, 17 hộ dân đã hiến 1.700 m² đất để mở rộng đường giao thông và phục vụ xây dựng hạ tầng. Làng có 86% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026.

Trong không khí hân hoan của ngày hội, người dân thuộc 9 dân tộc anh em đang sinh sống tại làng cùng tham gia biểu diễn văn nghệ, múa sạp, trình diễn trang phục truyền thống, thi kéo co, nhảy bao bố... góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa mỗi dân tộc.

Dịp này, lãnh đạo xã trao sinh kế trị giá 10 triệu đồng cho 1 hộ gia đình; Chủ tịch UBND xã Ia Le tặng giấy khen cho 5 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng giấy khen cho 5 hộ có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Biểu dương 5 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026. Ảnh: Lạc Hà

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi.