Tin vui cho diễn viên Lan Phương

Diễn viên Lan Phương có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026 khi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng ghi nhận thành tích nổi bật tại phòng vé. Theo số liệu, tác phẩm cán mốc 50 tỷ đồng sau khoảng 72 tiếng, lọt nhóm ba phim Việt đạt cột mốc này nhanh nhất năm 2026. Sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim khép lại với doanh thu hơn 201 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất tại thời điểm đó.

Thành tích này mang đến tín hiệu tích cực cho diễn viên Lan Phương, nhất là khi cô có một vai diễn được giữ kín trong phần lớn chiến dịch quảng bá của phim. Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, nữ diễn viên đảm nhận vai Sáy, nhân vật xuất hiện ở nửa sau câu chuyện nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc hé lộ những bí mật liên quan đến lời nguyền Phí Phông.

Diễn viên Lan Phương trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về loài quỷ hút máu Phí Phông tại vùng núi phía Bắc. Câu chuyện xoay quanh hai anh em pháp sư tập sự Còn và Dương, những người lên núi tìm cách cứu mẹ đang chịu ảnh hưởng bởi lời nguyền. Trong khi đó, tại bản làng liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn, khiến mọi nghi ngờ dần đổ dồn về hai mẹ con Mon và Lua.

Không đơn thuần khai thác những màn hù dọa, tác phẩm còn đặt câu chuyện gia đình và tình mẫu tử vào trung tâm. Không gian núi rừng Tây Bắc, những nghi lễ dân gian và truyền thuyết về Phí Phông được đưa vào kịch bản để tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Tác phẩm được đạo diễn Đỗ Quốc Trung thực hiện và có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Hạnh Thúy, Nina Nutthacha Padovan, Đoàn Minh Anh cùng diễn viên Lan Phương.

Điểm đáng chú ý là nhân vật Sáy của diễn viên Lan Phương từng được ê-kíp giữ khá kín trước ngày phim ra mắt. Không xuất hiện trong poster quảng bá chính thức, vai diễn chỉ dần được hé lộ khi tác phẩm công chiếu. Cách xây dựng này khiến sự xuất hiện của Lan Phương trở thành một trong những bất ngờ của phim.

Trong câu chuyện, Sáy là nhân vật có nhiều biến động tâm lý và liên quan trực tiếp đến những nút thắt quan trọng. Vai diễn đòi hỏi Lan Phương thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc, đặc biệt ở những phân đoạn nhập xác và đối diện với nỗi đau. Theo thông tin từ ê-kíp, đây cũng là vai diễn mà nữ diễn viên bị thu hút bởi lớp câu chuyện về tình mẫu tử phía sau nhân vật.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng kết thúc hành trình với hơn 201 tỷ đồng.

Với diễn viên Lan Phương, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cũng đánh dấu một lần trở lại đáng chú ý với màn ảnh rộng. Trước đó, cô từng tham gia nhiều phim điện ảnh như Tháng Năm Rực Rỡ, Kẻ Ăn Hồn và Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Tuy nhiên, Sáy mang màu sắc khác khi kết hợp yếu tố kinh dị, tâm linh với bi kịch gia đình.

Hiệu ứng của bộ phim được phản ánh rõ qua doanh thu. Tác phẩm chính thức ra mắt vào cuối tháng 4/2026 và nhanh chóng tạo sức hút nhờ chất liệu kinh dị dân gian. Đến giữa tháng 5, phim chỉ còn cách mốc 200 tỷ đồng khoảng 3 tỷ đồng. Sau hơn một tháng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng chính thức vượt mốc này và kết thúc hành trình với hơn 201 tỷ đồng, đồng thời trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất tại thời điểm đó.

Nếu xét riêng tốc độ cán mốc 50 tỷ đồng, diễn viên Lan Phương còn có thêm một thành tích đáng chú ý cùng tác phẩm. Theo dữ liệu, Thỏ Ơi!! đứng đầu khi đạt 50 tỷ đồng sau 24 tiếng, Trại Buôn Người đứng thứ hai với 48 tiếng, còn Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng mất khoảng 72 tiếng để chạm cột mốc này.

Top 3 phim Việt đạt 50 tỷ nhanh nhất 2026.

Sau thành công của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, diễn viên Lan Phương tiếp tục được chú ý với các hoạt động phim ảnh trong năm 2026. Cô đồng thời trở lại màn ảnh truyền hình với Đồng hồ đếm ngược, thử sức ở hình tượng khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây.

Điều đáng chú ý là thành tích của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đến trong giai đoạn diễn viên Lan Phương trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng và vẫn duy trì công việc nghệ thuật. Việc đảm nhận một vai diễn nặng về tâm lý, kết hợp yếu tố kinh dị, cho thấy nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn những nhân vật có màu sắc khác nhau thay vì chỉ gắn với một dạng vai.

Với hơn 201 tỷ đồng doanh thu, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã trở thành một trong những dấu mốc phòng vé đáng chú ý của điện ảnh Việt năm 2026. Thành tích này đồng thời giúp diễn viên Lan Phương có thêm một dự án nổi bật trong hành trình hoạt động nghệ thuật và mở ra những kỳ vọng mới cho các vai diễn tiếp theo.