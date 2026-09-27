Phim có Quách Ngọc Ngoan, Steven Nguyễn 'gây sốt' phòng vé, được các 'sao Việt' khen nức nở

Theo số liệu từ Box office Vietnam, doanh thu của Trại buôn người đã vượt mốc 70 tỷ đồng. Với "cơn sốt" như hiện tại, doanh thu bộ phim hứa hẹn sẽ sớm cán mốc 100 tỷ đồng. Đây cũng là bộ phim "kích" lại "sức nóng" cho rạp chiếu Việt sau khoảng thời gian khá ảm đạm về doanh thu.

Những ngày đầu công chiếu, Trại buôn người ghi nhận cảnh khán giả phủ kín các phòng chiếu, từ những suất đầu ngày đến các khung giờ tối muộn. Hình ảnh người xem xếp hàng chờ vào rạp, các phòng chiếu đông kín và nhiều nhóm khán giả cùng đến thưởng thức phim tạo nên không khí sôi động tại các cụm rạp.

Sự hiện diện đông đảo của khán giả cho thấy sức hút của một bộ phim Việt được đầu tư chỉn chu, từ câu chuyện, diễn xuất đến các đại cảnh hành động. Không ít khán giả sau khi xem còn chia sẻ cảm xúc và giới thiệu phim cho bạn bè, góp phần tạo hiệu ứng truyền miệng ngay trong những ngày đầu ra mắt.

Sau khi phim ra mắt, nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Lam, Việt Anh, Quỳnh Nga, Quang Thắng, Duy Mạnh, Hòa Minzy, Vân Trang, Gia Bảo... đã có những chia sẻ xoay quanh tác phẩm. Sự quan tâm từ nhiều nghệ sĩ cho thấy, bộ phim không chỉ tiếp cận nhóm khán giả quen thuộc với dòng hành động, mà còn tạo cuộc trò chuyện rộng hơn về một vấn đề xã hội đang được quan tâm.

Một trong những điểm đáng chú ý của Trại buôn người là bộ phim không bắt đầu câu chuyện bằng một thế giới tội phạm xa lạ, mà từ một lời mời hấp dẫn có thể xuất hiện trong đời sống, đó là việc nhẹ, lương cao.

Những lời hứa về thu nhập hấp dẫn, công việc không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hay cơ hội đổi đời có thể trở thành điểm khởi đầu khiến một người tìm đến vùng đất xa lạ. Khi bước qua biên giới, họ có thể bị tước giấy tờ, kiểm soát liên lạc, ép làm việc và bị đẩy vào những đường dây lừa đảo.

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất của phim là những đại cảnh với hàng trăm người cùng xuất hiện trong không gian giam giữ. Phim sau đó được VietKings xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia.

Quách Ngọc Ngoan, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint đều để lại ấn tượng mạnh cho khán giả bằng diễn xuất của mình. Dàn diễn viên nam có các pha hành động mãn nhãn, họ thể hiện tốt vai trò dẫn dắt tăng thêm kịch tính qua câu chuyện của mỗi nhân vật.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên nữ của phim như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Khánh My không hề lép vế. Tuyến nhân vật nữ bồi đắp thêm nhiều cảm xúc, làm bộ phim trở nên có chiều sâu hơn.